NBT 3×3 Napoli, rivivi le emozioni delle finali su Sportface TV

Dopo il weekend alla Rotonda Armando Diaz, le finali dell’Urban Basketball Festival sono disponibili su Sportface TV. L’evento, trasmesso live domenica 19 luglio, è disponibile anche su Prime Video e Samsung TV.

Il grande basket urbano ha acceso il lungomare di Napoli nel weekend appena concluso. Sabato 18 e domenica 19 luglio la Rotonda Armando Diaz ha ospitato l’NBT 3×3 2026, Urban Basketball Festival inserito nel Circuito Élite Estathé 3×3 Italia della Federazione Italiana Pallacanestro e nel calendario di “Napoli Capitale Europea dello Sport 2026”.

Le finali di domenica 19 luglio sono state trasmesse live su Sportface TV e ora è possibile rivivere tutte le emozioni dell’evento sulla piattaforma OTT, disponibile anche su Prime Video e Samsung TV.

NBT 3×3 Napoli, le finali da rivivere su Sportface TV

Dopo la diretta di domenica 19 luglio, le finali dell’NBT 3×3 2026 restano disponibili su Sportface TV.

Un’occasione per rivedere il momento più atteso del weekend alla Rotonda Diaz, con la fase senior, le semifinali, le finali e le premiazioni che hanno chiuso due giornate dedicate al basket 3×3, allo spettacolo e all’intrattenimento.

La copertura Sportface TV dell’evento è disponibile anche su Prime Video e Samsung TV, permettendo agli appassionati di ritrovare le immagini del grande appuntamento napoletano anche dopo la conclusione del torneo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Due giorni di basket urbano alla Rotonda Diaz

L’NBT 3×3 2026 ha trasformato il lungomare di Napoli in un vero e proprio villaggio sportivo.

L’evento, organizzato da Naples Ball Tribe, Napoli Basket Academy e Mosaiko Enterprise, ha portato alla Rotonda Armando Diaz campo centrale 3×3, area hospitality, stand partner e sponsor, DJ set, animazione, attività per il pubblico e premiazioni.

Una formula pensata per coinvolgere atleti, famiglie, giovani, turisti e appassionati, in una delle cornici più riconoscibili della città.

Sabato le finali giovanili FIP

La prima giornata, sabato 18 luglio, è stata dedicata alle fasi finali del 3×3 del Comitato Regionale Campania per le categorie Under 14, Under 16 e Under 18.

La formula prevedeva due gironi da quattro squadre, con qualificazione alla fase successiva per la prima e la seconda classificata di ogni girone.

A seguire, semifinali incrociate tra prima del Girone A e seconda del Girone B, e tra prima del Girone B e seconda del Girone A. Le vincenti hanno avuto accesso alla finale per il primo e secondo posto, mentre le perdenti si sono giocate la finale per il terzo e quarto posto.

Domenica il clou con le finali senior

Domenica 19 luglio l’evento è entrato nella sua fase più attesa.

Il campo centrale ha ospitato la categoria senior, con fase a gironi, semifinali, finali e premiazioni. La categoria Top ha rappresentato il livello massimo dell’appuntamento, con giocatori provenienti dai principali campionati italiani.

Le fasi finali sono state trasmesse in diretta su Sportface TV, con una copertura disponibile anche su Prime Video e Samsung TV.

Napoli capitale del basket 3×3

L’NBT 3×3 ha confermato il ruolo di Napoli tra le città di riferimento per il basket outdoor e per la crescita del movimento 3×3.

L’appuntamento rientra nel Circuito Élite Estathé 3×3 Italia, circuito ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro, e ha rappresentato una delle tappe più importanti del calendario nazionale.

Il weekend alla Rotonda Diaz ha unito sport, giovani, territorio e partecipazione, rafforzando il percorso di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Come rivedere le finali su Sportface TV

Le finali dell’NBT 3×3 2026 sono disponibili su Sportface TV.

Per rivivere tutte le emozioni dell’evento è possibile collegarsi al link:

Sportface TV è disponibile via web su tv.sportface.it, tramite app gratuita per Android e iOS, e anche su Prime Video e Samsung TV.