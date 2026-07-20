MotoGP, le condizioni di Bezzecchi dopo l’intervento ginocchio: c’è la data del rientro

Marco Bezzecchi vuole subito tornare a fare bene e mettersi alle spalle i problemi dell’ultimo periodo: come sta dopo l’ultima caduta

Marco Bezzecchi punta dritto al Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Aprilia ha pubblicato un aggiornamento ufficiale: il pilota riminese si è sottoposto a una revisione di routine per la pulizia della ferita al ginocchio sinistro, rimediata nella caduta al Sachsenring.

L’intervento è andato bene e Marco è tornato a casa per continuare la riabilitazione, con il chiaro obiettivo di esserci a Silverstone e tornare ai risultati di inizio stagione.

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Tuttavia, il problema fisico più significativo rimane la frattura scomposta alla clavicola, accusata durante la violenta caduta nel Q2 del Gran Premio di Germania, per la quale è stato operato a Sassuolo. Nonostante ciò, Bezzecchi ha rassicurato tutti, confermando la volontà di scendere in pista nel fine settimana del 7-9 agosto, dopo la pausa estiva.

Bezzecchi punta al Mondiale, ma ora deve subito risalire la classifica

Essere della partita in Inghilterra è un obbligo per mantenere in quota la propria candidatura iridata. In soli quattro appuntamenti, il pilota è sprofondato dal primo al quarto posto in classifica generale, scavalcato dai compagni di marca Jorge Martin e Ai Ogura, nonché dal rimontante Marc Marquez. Il distacco dalla vetta è comunque di soli 22 punti a metà campionato.

Bezzecchi resta pienamente in corsa per il titolo mondiale, anche se ha perso il ruolo di favorito. Il suo obiettivo primario ora è recuperare la piena salute fisica e mentale, per tornare ancora quel pilota implacabile ammirato tra la fine del 2025 e il Gran Premio d’Italia 2026.