Mondiali Giovanili arrampicata, sette azzurri in semifinale ad Arco: en plein dell’Under 19

Dopo le prime due giornate di qualifiche Lead, la Nazionale italiana sorride: pass per Carolina Gradaschi nell’Under 17 e per tutti e sei gli azzurri Under 19. Oggi, lunedì 20 luglio, spazio alle semifinali al Climbing Stadium.

Sette azzurri in semifinale e un grande entusiasmo sugli spalti del Climbing Stadium di Arco. Si è chiuso con un bilancio molto positivo il weekend di qualifiche Lead ai World Climbing Youth Championships 2026, in corso sulle storiche pareti del Rock Master, all’interno del Centro Tecnico Federale FASI.

La Nazionale italiana ha conquistato l’accesso al turno successivo con Carolina Gradaschi nella categoria Under 17 e con tutti e sei gli atleti della formazione Under 19. Oggi, lunedì 20 luglio, gli azzurri tornano sulle pareti per provare a giocarsi l’ingresso in finale.

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Mondiali Giovanili arrampicata, Italia protagonista ad Arco

Le prime due giornate dei Mondiali Giovanili di arrampicata sportiva hanno regalato ottime indicazioni alla squadra italiana.

Il pubblico ha risposto con grande partecipazione, sostenendo i giovani specialisti della difficoltà e animando le tribune dell’impianto arcense.

Riscontri positivi sono arrivati anche dalle delegazioni internazionali, che hanno apprezzato il livello organizzativo garantito dal Comitato Organizzatore federale FASI.

Under 17, Gradaschi centra la semifinale

La prima giornata di gara è stata dedicata alle qualifiche Lead Under 17, interrotte per circa un’ora da un forte acquazzone.

Nel settore maschile dominio del Giappone, con Kazuki Nakata primo e unico atleta capace di raggiungere il top su entrambe le vie di qualificazione. Alle sue spalle i connazionali Taketo Saiki e Haku Ishida.

Per l’Italia, Sam Da Pozzo ha chiuso 34°, Riccardo Rizzoli 35° e Andrea Locatelli 42°.

Nel comparto femminile la giapponese Arisa Hayashi ha conquistato la prima posizione davanti alle cinesi Yijing Lu e Meini Li.

La buona notizia azzurra è arrivata da Carolina Gradaschi, campionessa italiana giovanile Lead, che ha chiuso le qualifiche al 22° posto e ha ottenuto il pass per la semifinale. Chiara Franceschi e Giorgia Zanetti hanno terminato rispettivamente al 42° e al 56° posto.

Bana: “Carolina ha centrato la semifinale, margini di crescita”

Il tecnico della Nazionale Lead Luca Bana ha sottolineato l’impegno degli azzurri dopo la prima giornata.

“I nostri atleti hanno dato il massimo e Carolina ha centrato la semifinale. Le vie erano sicuramente complesse e, per alcuni ragazzi, si trattava della prima esperienza in una competizione di questo livello, quindi anche l’emozione ha giocato la sua parte”, ha dichiarato.

Bana ha poi aggiunto: “È stata comunque una bella gara, molto combattuta, con tanti atleti forti e un livello competitivo davvero elevato. C’è ancora da lavorare duramente, ma ci sono buoni margini di crescita”.

Under 19, en plein della squadra italiana

La seconda giornata ha visto in parete gli specialisti Under 19, impegnati su vie molto selettive, caratterizzate da movimenti fuori equilibrio, passaggi tecnici e difficoltà elevate.

Nel settore femminile la migliore è stata l’austriaca Anika Deubler, prima davanti alle giapponesi Natsumi Oda e Shiori Murasugi.

L’Italia ha ottenuto il pass con tutte e tre le azzurre in gara: Margherita Pernigotti ha chiuso settima, Sofia Brenna ventesima ed Emma Gregorotti ventiduesima.

Nel settore maschile dominio del giapponese Ryusei Hamada, unico capace di realizzare due top. Secondo il coreano Chanjin Jung, terzo l’azzurro Andrea Ludovico Chelleris, protagonista di due salite pulite e controllate con 44+ e 45+.

In semifinale anche Gianluca Vighetti, sedicesimo, e Alessandro Sofia, ventesimo.

Riva: “Bilancio decisamente positivo”

Il tecnico della Nazionale Lead Corrado Riva ha espresso grande soddisfazione per la prova della squadra Under 19.

“Il bilancio è decisamente positivo: tutti e sei i nostri atleti sono entrati in semifinale. La squadra sta vivendo la competizione con un mood positivo, allegro e fiducioso. È un aspetto molto rilevante, che contribuisce alla serenità e alla qualità della performance”, ha spiegato.

Battistella: “Sette pass, risultato importante”

Il presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, Davide Battistella, ha tracciato un primo bilancio delle qualifiche Lead.

“I sette pass conquistati dagli azzurri rappresentano un risultato importante e ci regalano grande soddisfazione”, ha dichiarato.

Battistella ha evidenziato in particolare l’en plein dell’Under 19, impreziosito dal terzo posto di Andrea Ludovico Chelleris, e la qualificazione di Carolina Gradaschi in una gara Under 17 di altissimo livello.

Il presidente FASI ha poi ringraziato il Comitato Organizzatore federale, i volontari e tutte le persone coinvolte nell’evento, sottolineando la grande presenza di pubblico e gli apprezzamenti ricevuti dalle delegazioni internazionali.

Oggi le semifinali al Climbing Stadium

Dopo le qualifiche del weekend, oggi lunedì 20 luglio l’attenzione si sposta sulle semifinali Lead.

Gli azzurri tornano sulle pareti del Climbing Stadium di Arco con l’obiettivo di continuare il percorso mondiale e provare a conquistare l’accesso alle finali.