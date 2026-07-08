Mondiali di Hong Kong, i convocati dell’Italia: ci sono Favaretto e Errigo

L’Italia della scherma si prepara ai prossimi Mondiali di Hong Kong: i convocati per uomini e donne, con l’assenza di Alice Volpi

Dopo l’ottimo rendimento agli Europei di giugno, la scherma italiana si prepara al secondo grande appuntamento dell’estate. Dal 22 al 30 luglio, Hong Kong ospiterà i Campionati del Mondo e i tecnici azzurri hanno diramato le convocazioni per la rassegna iridata, che si svolgerà in terra asiatica.

In totale sono 30 gli atleti selezionati tra titolari e riserve, confermando quasi interamente la spedizione che ha trionfato sulle pedane francesi. La partenza per l’Asia è fissata per il 16 luglio: la squadra si radunerà prima in ritiro a Shenzhen, in Cina, per poi spostarsi nel territorio amministrativo speciale.

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Le qualificazioni andranno in scena dal 22 al 24 luglio, mentre da sabato 25 cominceranno le finali individuali, lasciando spazio alle prove a squadre nell’ultimo weekend. Nel fioretto, confermati i quartetti continentali.

Tutti i nomi presenti ai Mondiali di Hong Kong per l’Italia

Al maschile ci saranno Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, con Giulio Lombardi come riserva. Per quanto riguarda le donne, toccherà a Martina Batini, Martina Favaretto, Anna Cristino e ad Arianna Errigo, pronta a disputare il suo 14esimo Mondiale, con Alice Volpi in panchina.

Nessuna novità nella sciabola, dove si deve ancora registrare il rientro di Luca Curatoli, alle prese con un infortunio. Per quanto riguarda gli uomini, in pedana Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri, mentre tra le donne Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili.

Infine, la spada. Al maschile confermato il quartetto che ha fatto benissimo a livello europeo con Galassi, Mencarelli, Di Veroli e Santarelli. Al femminile esordio iridato per Gaia Caforio, che affiancherà le esperte Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo.