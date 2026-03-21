Lima sorride all’Italia: undici fiorettisti azzurri approdano al tabellone principale

La prima giornata del Gran Prix di fioretto di Lima ha dato segnali molto positivi per l’Italia maschile. Nella tappa sudamericana del circuito internazionale, che segna anche la ripartenza dell’attività schermisti di alto livello, gli azzurri guidati dal CT Simone Vanni hanno ottenuto un risultato di grande consistenza: saranno infatti undici i fiorettisti italiani nel tabellone principale di oggi.

Un numero importante, che conferma la profondità del gruppo e la capacità della squadra di farsi trovare pronta fin dalle prime battute di una gara che assegna punti pesanti per il ranking mondiale.

I qualificati tra ranking e prove preliminari

Una parte della pattuglia azzurra era già sicura della presenza nella giornata decisiva grazie al proprio piazzamento nel ranking: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi erano infatti ammessi di diritto al tabellone principale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Al loro si sono aggiunti, subito dopo la fase a gironi, Tommaso Martini, Lorenzo vista e Davide Filippi, capaci di staccare il pass senza dover prolungare troppo il proprio percorso. Infine, attraverso i successi ottenuti nei tabelloni preliminari, hanno completato il quadro degli italiani qualificati anche Alessio Foconi, Edoardo Luperi e Damiano Di Veroli e Damiano Rosatelli.

En plein soltanto sfiorato, ora tocca alle donne

Il bilancio della giornata di ieri resta quindi molto brillante, anche se non è arrivato il percorso perfetto: l’unico azzurro a non riuscire a entrare nel tabellone principale è stato Giuseppe Franzoni. Resta comunque una prova collettiva di alto livello per il gruppo maschile, che si presenterà alla domenica con numeri e ambizioni importanti.

Intanto il Grand Prix proseguirà con le qualificazioni femminili: per l’Italia saliranno in pedana Alice Volpi, Elena Tangherlini, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Margherita Lorenzi e Matilde Molinari, mentre son già ammesse di diritto al tabellone principale Martina Favaretto, Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Martina Sinigaglia.