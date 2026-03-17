Lima riaccende il grande fioretto: 24 azzurri pronti alla sfida nel Grand Prix

Il fioretto internazionale torna protagonista con il Grand Prix di Lima, in programma dal 20 al 22 marzo 2026 nella capitale peruviana. Si tratta di un appuntamento particolarmente importante del circuito, perché i Grand Prix assegnano punti pesanti per il ranking mondiale e prevedono esclusivamente gare individuali.

L’Italia si presenta a questo evento con una spedizione ampia e ambiziosa: il commissario tecnico Simone Vanni ha infatti convocato 24 atleti, dodici uomini e dodici donne, per affrontare una tappa che arriva dopo l’ottimo rendimento mostrato dagli azzurri nell’ultima prova di Torino.

Un gruppo di alto livello tra nomi di punta e profondità

La squadra maschile si presenta con atleti di grande spessore internazionale, a partire da Guillaume Bianchi, numero 2 del ranking mondiale, affiancato da elementi di primo piano come Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi. Completano il gruppo altri interpreti di valore come Giulio Lombardi, Davide Filippi, Tommaso Martini, Edoardo Luperi, Damiano Di Veroli, Lorenzo Nista, Damiano Rosatelli e Giuseppe Franzoni.

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Anche in campo femminile l’Italia si affida a un contingente molto competitivo: spiccano Martina Favaretto, attuale numero 2 del mondo, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino e Alice Volpi, insieme a un gruppo ampio che prende anche Martina Sinigaglia, Elena Tangherlini, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Margherita Lorenzi e Matilde Molinari.

Formula della gara, staff e orari da tenere d’occhio

Il programma della tappa peruviana prevede le fasi preliminari venerdì per gli uomini e sabato per le donne, mentre domenica saranno disputati i tabelloni principali che assegneranno le medaglie. I migliori 16 del ranking sono esentati dalle qualificazioni e accedono direttamente alla giornata decisiva.

Al fianco di Simone Vanni ci saranno i maestri Alessandro Puccini, Marco Ramacci e Luca Simoncelli, con il supporto medico di Piero Franco e dei fisioterapisti Sara Primavera e Matteo Scodro. Attenzione anche all’orario: Lima è sei ore indietro rispetto all’Italia, quindi semifinali e finali scatteranno nella notte italiana.