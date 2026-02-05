La Federazione Italiana Scherma “in pedana” per la serie HBO Original “A Knight of the Seven Kingdoms”

I campioni delle Nazionali azzurre di scherma celebrano l’uscita di A Knight of the Seven Kingdoms, l’attesissima serie HBO Original in onda sulla piattaforma HBO Max, appena sbarcata in Italia.

A Knight of the Seven Kingdoms, una nuova storia de Il Trono di Spade, offre una prospettiva diversa sul mondo di Westeros, radunando il pubblico attorno a una coppia di outsider improbabili e alla loro missione per farsi un nome. Il nostro cavaliere errante, Dunk, e il suo scudiero, Egg, affrontano le sfide in una storia di formazione sull’onore.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La Federazione Italiana Scherma ha raccolto con entusiasmo la proposta di sviluppare, in parallelo, i valori della “nobile arte” dello sport più medagliato del nostro Paese e quelli della Serie TV HBO legata al mondo dei cavalieri.

L’olimpionica della spada Rossella Fiamingo, i campioni del mondo Tommaso Marini e Luca Curatoli, rispettivamente per il fioretto e la sciabola, e la vicecampionessa iridata di scherma paralimpica Sofia Garnero sono i testimonial di questo progetto e i protagonisti del video in cui vengono messi in risalto il lavoro, il sacrificio, l’applicazione, il talento, la passione, l’inclusione, il rispetto e tanti altri elementi caratterizzanti della vita in pedana.

Una sinergia preziosa e proficua, che ha visto i quattro atleti azzurri impegnatissimi sul set dello spot, incisivi e determinati come quando sono in gara, per esprimere un messaggio autentico della scherma, attraverso una narrazione originale e dinamica che si rifà alle radici dello sport del duello.