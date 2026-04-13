Spada femminile, Italia vince il Trofeo Bertinetti: Clerici conquista la Spada d’Oro

Successo azzurro nella 58ª edizione del prestigioso torneo internazionale disputato a Vercelli. Seconda la Svizzera, terza l’Ungheria.

Azzurre protagoniste a Vercelli

L’Italia conquista la 58ª edizione del Trofeo Marcello e Franco Bertinetti di spada femminile a squadre, andato in scena a Vercelli. Il quartetto azzurro ha superato la Svizzera vincendo tutti e tre gli assalti della competizione, confermando l’alto livello della scherma italiana in ambito internazionale.

La sfida decisiva si è disputata nella suggestiva cornice del Teatro Civico, tradizionale sede dell’ultimo atto della manifestazione.

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Il quartetto azzurro conquista il titolo

La squadra italiana era composta da Federica Isola, Alice Clerici, Alessandra Bozza e Beatrice Cagnin, chiamata a sostituire l’olimpionica Giulia Rizzi, costretta al forfait precauzionale per un problema fisico.

Guidate dal capo delegazione Massimo Zenga, le azzurre hanno conquistato gli applausi del pubblico sia nella prima fase disputata alla palestra Bertinetti sia nell’atto conclusivo al Teatro Civico.

Clerici premiata con la Spada d’Oro

Grande soddisfazione per Alice Clerici, che si è aggiudicata la prestigiosa Spada d’Oro Aldo Vené, riconoscimento assegnato alla tiratrice capace di realizzare il maggior numero di stoccate durante il torneo.

Un appuntamento storico per la scherma internazionale

Il Trofeo Bertinetti si conferma uno degli eventi più importanti del panorama schermistico internazionale, organizzato dalla famiglia Bertinetti e dalla Pro Vercelli Scherma con il sostegno di istituzioni e partner.

Sul podio finale, alle spalle dell’Italia, si sono classificate Svizzera e Ungheria, mentre la Germania ha chiuso al quarto posto.