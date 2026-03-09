Tirreno-Adriatico 2026 al via: Del Toro favorito, sfida Van der Poel-Van Aert. Oggi cronometro con Ganna

Parte da Lido di Camaiore la 61ª edizione della Corsa dei Due Mari. Del Toro uomo più atteso per la generale, mentre Van der Poel e Van Aert preparano la Milano-Sanremo. Prima tappa a cronometro con Ganna a caccia del quarto successo consecutivo.

La stagione delle grandi corse a tappe entra nel vivo con la 61ª edizione della Tirreno-Adriatico, in programma dal 9 al 15 marzo. La tradizionale Corsa dei Due Mari collegherà Lido di Camaiore a San Benedetto del Tronto in sette tappe, lungo un percorso senza grandi arrivi in alta montagna ma ricco di insidie tra sterrati toscani, salite abruzzesi e muri marchigiani.

Al via 25 squadre: le 18 formazioni WorldTour, le Professional invitate di diritto Q36.5 Pro Cycling e Tudor Pro Cycling, oltre alle wildcard assegnate da RCS Sport a Bardiani CSF 7 Saber, Caja Rural-Seguros RGA, Solution Tech-Nippo-Rali e Team Polti VisitMalta.

Del Toro il grande favorito

Il nome più atteso è quello del messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG). Secondo al Giro d’Italia 2025 e già vincitore dell’UAE Tour in questa stagione, il talento nordamericano si presenta con i favori del pronostico grazie alla sua capacità di brillare su terreni molto diversi.

Il suo stile ricorda da vicino quello di Tadej Pogačar, dominatore della corsa nel 2021. Lo sloveno quest’anno non è al via, ma Del Toro sembra pronto a raccoglierne idealmente l’eredità, supportato in squadra da Jan Christen.

Van der Poel e Van Aert verso la Sanremo

Grande attenzione anche per il ritorno nella stessa corsa di Mathieu Van der Poel (Alpecin-PremierTech) e Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike). I due fuoriclasse utilizzano la Tirreno soprattutto come preparazione alla Milano-Sanremo, ma il percorso aperto e senza grandi arrivi in salita potrebbe anche consentire loro di inserirsi nella lotta per la classifica.

Il precedente più celebre è quello del 2021, quando Van der Poel vinse due tappe – tra cui la spettacolare Castelfidardo – mentre Van Aert ne conquistò altre due chiudendo secondo dietro a Pogačar.

Roglič, Ganna e le carte italiane

Tra i principali candidati alla vittoria c’è anche Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe), già vincitore della corsa nel 2019 e nel 2023, che debutta in stagione con una squadra molto competitiva composta tra gli altri da Jai Hindley e dal marchigiano Giulio Pellizzari.

Grande curiosità anche per Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), apparso in grande crescita nelle prime corse del 2026. Il team potrà contare anche su Santiago Buitrago e Pello Bilbao, mentre Giulio Ciccone (Lidl-Trek) fa il suo esordio stagionale non lontano dalle strade di casa.

Attenzione anche a Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), secondo nella classifica generale nel 2025 e pronto a giocarsi nuovamente le sue carte insieme a Magnus Sheffield e Thymen Arensman.

Gli outsider per la generale

Tra gli altri possibili protagonisti spicca Ben Healy (EF Education-EasyPost), corridore offensivo su cui sembra disegnato il percorso di questa edizione. Con lui anche Richard Carapaz.

La Tudor Pro Cycling punta sulla coppia Julian Alaphilippe-Michael Storer, mentre tra i possibili outsider figurano Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), Clément Champoussin (XDS Astana) e Lennert Van Eetvelt (Lotto-Intermarché).

Sprint di altissimo livello

Grande spettacolo atteso anche nelle volate. Il principale favorito è Jonathan Milan (Lidl-Trek), già a quota cinque successi stagionali.

Tra i rivali figurano Jasper Philipsen, Paul Magnier, Arnaud De Lie, Sam Welsford, Tobias Lund Andresen, Giovanni Lonardi, Fernando Gaviria, Enrico Zanoncello e Pavel Bittner.

Oggi cronometro a Lido di Camaiore

La corsa si apre con la cronometro individuale di Lido di Camaiore, lunga 11,5 chilometri completamente pianeggianti.

Il grande favorito è Filippo Ganna, che punta al quarto successo consecutivo nella cronometro inaugurale della Tirreno-Adriatico. A insidiarlo ci saranno tra gli altri Ethan Hayter e Primož Roglič.

In ottica classifica generale, Antonio Tiberi proverà a guadagnare qualche secondo già nella prima giornata, mentre Del Toro cercherà di limitare i danni.

Le partenze inizieranno alle 12:40, con l’arrivo dell’ultimo corridore previsto intorno alle 15:40.

Dove vedere la Tirreno-Adriatico 2026

La prima tappa sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 dalle 15:00.

La diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay Sport 1 dalle 13:05, oltre che su Eurosport 2, Discovery+, HBO Max e DAZN per gli abbonati.