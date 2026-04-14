Il Presidente federale Luigi Mazzone ha incontrato a Roma i CT del settore olimpico della scherma azzurra

A Roma si è tenuto un incontro tra il presidente federale Luigi Mazzone e i commissari tecnici del settore olimpico della scherma italiana, convocati negli ufficiali della FIS in Viale Tiziano per fare il punto della situazione dopo il Mondiale Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro 2026 e in vista dei prossimi appuntamenti della stagione dedicati agli Assoluti. Al tavolo erano presenti i responsabili tecnici delle tre armi: Simone Vanni per il fioretto, Dario Chiadò e Diego Confalonieri per la spada, Andrea Aquili e Andrea Terenzio per la sciabola.

Il bilancio del primo anno e l’attenzione al vivaio

La riunione ha avuto un taglio operativo e ha permesso di tracciare un primo bilancio del nuovo assetto delle Nazionali, con un’attenzione particolarmente al movimento giovanile. Il confronto è partito proprio dall’analisi dei risultati ottenuti in Brasile, considerati un punto di partenza per ragionale sugli interventi necessari nel prossimo futuro.

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All’incontro hanno partecipato anche il vicepresidente vicario Daniele Garozzo, il configgere federale Marcello Spicciolo, capo delegazione a Rio, il segretario generale Marco Cannella e il responsabile del settore tecnico Adriano Bernardini.

Mazzone: servono cambiamenti concreti e tempestici

Nel suo intervenuto, Mazzone ha sottolineato come la spedizione azzurra al Mondiale giovanile non possa lasciare soddisfatti, spiegando che le quattro medaglie conquistate non sono sufficienti per una nazione con la storia e la tradizione dell’Italia nella scherma. Il presidente ha parlato apertamente della necessità di riconoscere le debolezze emerse, superare vecchie importazioni e introdurre cambiamenti concreti e rapidi.

Pur riconoscendo l’impatto della crescita internazionale della disciplina, Mazzone ha ribadito la fiducia nei CT de nel gruppo di lavoro, ritenuti preparati e motivati per rilanciare il movimento, a partire proprio dalle categorie giovanili.