I risultati di oggi nella Seconda Prova Nazionale di Spada a Legnano

Quest’oggi a Legnano (MI) si è aperta la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di spada, una delle tappe più importanti del calendario schermissimo italiano per la qualificazione ai Campionati Italiani di Roma 2026.

Sulle pedane allestite alla Soevis Arena si sono confrontati quasi 400 atleti appartenenti alla categoria dei Cadetti, ovvero gli U17, tra maschie e femminile, dando vita a sfide intense e spettacolari per conquistare i primi posti e accumulare punteggi utili in vista del proseguo della stagione.

Trionfi e classifiche nella gara maschile Cadetti

La prova maschile Cadetti ha visto scendere in pedana 226 spadisti in un confronto serrano sin dalle prime fasi di gara. Alla fine è stato il giovane Andrea Bossalini del Circolo Pettorali Piacenza a imporsi con autorevolezza, superando in finale Niccolò Borrelli del Club Scherma Firenze con il punteggio di 15-11, frutto di una rimonta di grandissimo carattere.

Ai due gradini successivi del podio sono saliti Francesco La Forza (Scherma Bresso) e Daniel Ferro (Scherma Treviso), entrambi fermati solo in semifinale in incontri combattuti fino all’ultima stoccata. Completano la top 8 gli schermidori Pietro De Gaetano, Valentino Monaco, Edoardo Trabucco e Carlo Leone Meliga, che comunque hanno dimostrato di essere all’altezza degli altri, mostrando grande competitività.

Spadiste in pedana e prospettive per i giovani

Nella gara femminile Cadette la medaglia d’oro è andata a Agnese De Caprio della Scherma San Paolo Milano, che ha avuto la meglio in finale sulla coetanea Flavia Verri della Virtus Scherma Salento con un punteggio di 15-8, in una prova dominata dall’inizio alla fine.

Terzo posto condiviso per Giulia Ferioli (Club Scherma Roma) e Clara De Donno (Virtus Scherma Salento), superate nelle semifinali ma protagoniste di sfide molto equilibrate. Le altre atlete che hanno raggiunto la top 8 sono state Francesca Aina, Lucia Grasso, Eleonora Brignoli e Amelie Maiocchi.

La manifestazione proseguirà anche nella giornata di domani, 17 gennaio, e domenica 18 con le gare dedicate agli U20, quindi categoria Giovani, e agli Assoluti, che decreteranno altri vincitori e assegneranno ulteriori punti. Le finali dei Giovani saranno trasmesse in diretta su “Assalto – La TV della Scherma” a partire dalle 16.00 sulla piattaforma Sportface.