Scherma, Grand Prix di Incheon: Spica sfiora il podio e chiude sesta, Mastrullo agli ottavi tra gli uomini

La 21enne delle Fiamme Gialle centra il miglior risultato in carriera fermandosi solo contro l’oro olimpico Egorian. Rotili dodicesima. Tra gli uomini Mastrullo quindicesimo dopo aver eliminato cinese e giapponese.

Una giornata da ricordare per Manuela Spica, una da metabolizzare per gli sciabolatori azzurri. Il Grand Prix di sciabola di Incheon si chiude con il sesto posto della 21enne delle Fiamme Gialle come miglior risultato italiano, un piazzamento che vale anche un importante salto in avanti nel ranking internazionale, in virtù del punteggio maggiorato previsto dalle tappe del circuito d’élite GP.

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Spica: miglior risultato in carriera, Egorian l’unico ostacolo

Reduce dalle qualificazioni di venerdì e da due splendide medaglie agli Europei Under 23 di Cagliari di pochi giorni fa — bronzo individuale e oro a squadre — la sciabolatrice abruzzese ha confermato a Incheon un momento di forma straordinario. Spica ha superato con autorità la francese Clapier (15-9) e l’uzbeka Dayibekova (15-11), poi ha battuto per 15-13 la russa Mikhailova guadagnandosi i quarti di finale. Il sogno si è interrotto solo contro Yana Egorian, oro olimpico a Rio 2016, che si è imposta 15-11. Un avversario di assoluto livello mondiale, che non sminuisce minimamente la qualità di una prestazione capace di fissare il nuovo best ranking per Spica.

Ottima anche la prova di Claudia Rotili: la napoletana dell’Aeronautica ha eliminato la kazaka Sarybay (15-10) e l’ungherese Szucs (15-12) prima di cedere alla stessa Egorian soltanto all’ultima stoccata (15-14), chiudendo dodicesima. A seguire nella classifica femminile: 27ª Mariella Viale, 35ª Michela Battiston, 40ª Eloisa Passaro, 41ª Chiara Mormile e Carlotta Fusetti (a pari merito), 55ª Martina Criscio e 58ª Francesca Romana Lentini.

Mastrullo: agli ottavi per la seconda volta di fila, poi Bazadze lo ferma

Nella prova maschile il risultato di rilievo porta la firma di Marco Mastrullo. Il 22enne foggiano delle Fiamme Gialle, replicando quanto fatto al Trofeo Luxardo di Padova, è approdato per la seconda volta consecutiva tra i migliori sedici del circuito internazionale. Il percorso di Mastrullo ha visto la netta vittoria sul cinese Shen (15-7) e quella sul giapponese Tanishita (15-12), prima di scontrarsi agli ottavi con il campione del mondo in carica, il georgiano Bazadze, che si è imposto 15-6 chiudendo il cammino azzurro al quindicesimo posto. Gli altri italiani in pedana: 29° Michele Gallo, 33° Luca Curatoli, 36° Pietro Torre, 37° Matteo Neri e 45° Cosimo Bertini.

Prossimi appuntamenti: Cairo e Lima per chiudere la stagione

La Coppa del Mondo di sciabola si avvia verso la conclusione stagionale. Dal 22 al 24 maggio gli uomini del CT Andrea Terenzio saranno protagonisti al Cairo, mentre le donne guidate dal Commissario tecnico Andrea Aquili chiuderanno la stagione a Lima.