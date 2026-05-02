F1 GP Miami 2026, Norris in pole Sprint: McLaren davanti, Ferrari delude

Il britannico firma il miglior tempo nelle qualifiche Sprint, Antonelli è secondo con Mercedes, Piastri terzo. Ferrari lontana dopo le libere

McLaren protagonista nelle qualifiche Sprint

La McLaren si prende la scena nelle qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. È Lando Norris a conquistare la pole position con il tempo di 1’27″869, confermando i progressi del team britannico.

Alle sue spalle si inserisce Andrea Kimi Antonelli, che porta la Mercedes in seconda posizione a 0″222, salvando una giornata complicata per la scuderia tedesca. Terzo l’altro pilota McLaren, Oscar Piastri, staccato di 0″239 dal compagno di squadra.

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Norris soddisfatto: “Aggiornamenti decisivi”

“È stato un grande giro e sono contento di aver ricompensato il team, che ha portato tanti aggiornamenti qui a Miami. La strada è ancora lunga in questo weekend ma sono contento di averlo iniziato così. Sapevamo che la pista sarebbe stata favorevole, ma sapevamo anche che gli aggiornamenti ci avrebbero aiutato”, ha dichiarato Norris al termine della sessione.

Ferrari in difficoltà dopo le libere

Non conferma quanto visto nelle prove libere la Ferrari. Charles Leclerc chiude in quarta posizione a 0″370 dalla vetta, mentre Lewis Hamilton non va oltre il settimo posto, accusando un ritardo di 0″749.

“C’è un po’ di frustrazione perché eravamo primi e secondi al termine delle libere. Il potenziale almeno stamattina c’era, dobbiamo capire cosa abbiamo sbagliato. Perdiamo un paio di decimi in rettilineo anche oggi, ma dobbiamo sistemare anche l’erogazione dell’energia. Quando siamo apposto al 100% siamo lì, il passo gara era buono e credo potremo rimontare”, ha spiegato il team principal Frédéric Vasseur.

Verstappen quinto, Mercedes a due facce

In quinta posizione si piazza Max Verstappen, con una Red Bull in crescita, seguito da George Russell, sesto e distante oltre quattro decimi dal compagno Antonelli.

Completano la top ten Franco Colapino (Alpine), Isack Hadjar (Red Bull) e Pierre Gasly (Alpine).

Il resto della griglia e il programma

Subito fuori dai primi dieci le Audi di Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg. Più indietro Cadillac e Aston Martin, con Sergio Perez e Valtteri Bottas rispettivamente 19° e 20°, davanti a Fernando Alonso e Lance Stroll, 21° e 22°.

Il weekend prosegue sabato con la Sprint Race alle ore 18, seguita dalle qualifiche per la gara lunga alle 22. La corsa principale è in programma domenica, sempre alle ore 22.