Torino riabbraccia il grande fioretto: al via la prevendita per il Grand Prix “Trofeo Inalpi” 2026

Dal 5 al 7 febbraio l’Inalpi Arena ospita la 16ª edizione della tappa italiana del circuito d’élite di Coppa del Mondo. Biglietti già disponibili per una giornata clou, sabato 7, con tutti i campioni del fioretto mondiale in pedana.

Torino è pronta ad accogliere lo spettacolo del Grand Prix di fioretto. È scattata la prevendita per assistere alla tappa italiana del circuito d’élite della Coppa del Mondo di scherma (con punteggio maggiorato). Il “Trofeo Inalpi”, diventato ormai una classicissima del calendario internazionale, vivrà la sua 16^ edizione dal 5 al 7 febbraio, portando in pedana le fiorettiste e i fiorettisti che rappresentano il gotha mondiale della specialità.

Sono disponibili da oggi, attraverso il circuito VivaTicket, i biglietti per il grande evento dell’Inalpi Arena, location prestigiosa per una competizione di altissimo livello, che vivrà la sua giornata clou sabato 7 febbraio quando, dalle ore 9, cominceranno gli assalti dei tabelloni principali sia della gara maschile sia della prova femminile (delineati dopo i preliminari del 5 e 6 febbraio). Le fasi finali, con i match che assegneranno le medaglie, sono previste a partire dalle ore 18.

Uno spettacolo schermistico – e non solo – unico al mondo nel capoluogo piemontese, che scandirà una giornata assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati di grande sport con tutti i campioni del fioretto, a caccia del “Trofeo Inalpi” che lo scorso anno si tinse completamente d’azzurro, con i successi di Tommaso Marini tra gli uomini e di Martina Favaretto nella competizione delle donne. Due talenti della scherma italiana che hanno scritto i propri nomi su un albo d’oro stellare: dal 2009, infatti, Torino ha visto salire sul gradino più alto del podio autentiche icone delle pedane, da Valentina Vezzali tre volte ad Arianna Errigo, due successi come Alice Volpi, passando per Alexander Massialas, Alessio Foconi, Ka Long Cheung e Lee Kiefer, solo per citare alcuni nomi.

È la sedicesima volta che Torino – con organizzazione affidata all’Accademia Marchesa, supportata dalla Federazione Italiana Scherma – ospita una gara di Coppa del Mondo di fioretto, che dal 2014 è entrata a far parte del circuito d’élite del Grand Prix che prevede soltanto le prove individuali a punteggio maggiorato.

Per l’Italia del CT Simone Vanni, protagonista di un eccellente inizio di stagione sia al femminile che al maschile, il “Trofeo Inalpi” rappresenterà l’appuntamento di casa, con una cornice di pubblico che potrà dare un’ulteriore spinta agli atleti azzurri.

Il calendario del Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi” Torino 2026

5 febbraio: Preliminari gara femminile

6 febbraio: Preliminari gara maschile

7 febbraio: Dalle ore 9 tabelloni principali, dalle ore 18 semifinali e finali

L’ALBO D’ORO TORINESE

Coppa del Mondo di fioretto femminile individuale

2009 (ITA) Valentina Vezzali

2010 (ITA) Valentina Vezzali

2011 (ITA) Valentina Vezzali

2012 (ITA) Ilaria Salvatori

2013 (ITA) Arianna Errigo

2014 (RUS) Inna Deriglazova

Coppa del Mondo di fioretto femminile a squadre

2010 ITALIA – Valentina Vezzali, Arianna Errigo, Elisa Di Francisca, Ilaria Salvatori

2011 ITALIA – Valentina Vezzali, Arianna Errigo, Elisa Di Francisca, Ilaria Salvatori

2012 ITALIA – Valentina Vezzali, Arianna Errigo, Elisa Di Francisca, Ilaria Salvatori

2013 ITALIA – Arianna Errigo, Alice Volpi, Benedetta Durando, Carolina Erba

2014 ITALIA – Arianna Errigo, Elisa Di Francisca, Carolina Erba, Valentina Vezzali

Grand Prix “Trofeo Inalpi” di fioretto maschile e femminile

2014 (RUS) Andrei Cheremisinov

2014 (ITA) Arianna Errigo

2015 (CHN) Ma Janfei

2015 (ITA) Alice Volpi

2016 (ITA) Alessio Foconi

2016 (USA) Lee Kiefer

2017 (USA) Alexander Massialas

2017 (RUS) Inna Deriglazova

2019 (USA) Race Imboden

2019 (ITA) Alice Volpi

2020 (USA) Gerek Meinhardt

2020 (FRA) Ysaora Thibus

2023 (USA) Gerek Meinhardt

2023 (FRA) Ysaora Thibus

2024 (HKG) Ka Long Cheung

2024 (USA) Lee Kiefer

2025 (ITA) Tommaso Marini

2025 (ITA) Martina Favaretto