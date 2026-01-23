Grand Prix di spada – Sono nove le atlete italiane qualificate per il tabellone principale femminile di domenica a Doha

Sono nove le atlete azzurre del CT Dario Chiadò qualificate per il tabellone principale della gara femminile nel Grand Prix di spada a Doha.

Il GP in Qatar, tappa d’élite del circuito di Coppa del Mondo che prevede solo competizioni individuali a punteggio maggiorato, vedeva quattro spadiste italiane già ammesse alla giornata clou di domenica per diritto di ranking: Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk, tutte tra le “top 16” del seeding.

Già dopo la fase a gironi, chiusa con sei vittorie in altrettanti assalti, ha raggiunto le sue compagne Gaia Caforio.

Attraverso i tabelloni preliminari, poi, hanno staccato il pass per domenica anche Roberta Marzani, Carola Maccagno, Gaia Traditi e Alessandra Bozza.

Si sono fermate nel match decisivo, invece, Federica Isola, Nicol Foietta e Lucrezia Paulis.

Il Grand Prix di spada a Doha proseguirà domani con la giornata dedicata alle qualificazioni della gara maschile: con Davide Di Veroli e Matteo Galassi già ammessi, saranno 10 gli spadisti del Commissario tecnico Diego Confalonieri in pedana nel sabato dell’Aspire a caccia del tabellone principale di domenica.

Coppa del Mondo di sciabola femminile – Sei azzurre al tabellone principale di Salt Lake City