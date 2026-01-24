Grand Prix di spada, 9 azzurri si qualificano per il tabellone principale maschile di Doha

Domani in Qatar saranno in palio le medaglie per donne e uomini con 18 portacolori dell’Italia in pedana.

Nove azzurri del CT Diego Confalonieri hanno staccato il pass per il tabellone principale della gara maschile nel Grand Prix di spada a Doha.

Erano già ammessi, per diritto di ranking, Davide Di Veroli e Matteo Galassi, rispettivamente numero 4 e 7 della classifica mondiale.

Al primo step di oggi, grazie un’eccellente fase a gironi, hanno subito raggiunto i compagni ben cinque spadisti italiani: Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Simone Mencarelli, Enrico Piatti e Andrea Santarelli.

In seguito, vincendo gli assalti del tabellone preliminare, hanno strappato la qualificazione per la giornata clou anche Fabrizio Cuomo e Filippo Armaleo.

Non ce l’hanno fatto, invece, Fabio Mastromarino (fermatosi al match decisivo), Giulio Gaetani ed Ettore Leporati.

Domani, dunque, sulle pedane dell’Aspire, saranno in palio le medaglie sia per le donne che per gli uomini nel GP in Qatar, tappa d’élite del circuito di Coppa del Mondo che prevede solo competizioni individuali a punteggio maggiorato. In gara complessivamente 18 portacolori dell’Italia: nove nella prova femminile e nove in quella maschile.