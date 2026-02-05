Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi” – 17 azzurre al tabellone principale femminile di sabato a Torino

Saranno 17 le atlete italiane protagoniste sabato nel tabellone principale della gara femminile al Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi” Torino 2026. La tappa italiana d’élite del circuito mondiale di specialità si è aperta oggi sulle pedane della Inalpi Arena con i preliminari riservati alle fiorettiste.

Erano già ammesse alla giornata clou – per diritto di ranking – Anna Cristino, Martina Batini e Arianna Errigo, tutte tra le “top 16” della classifica mondiale. L’Italia del CT Simone Vanni, che nel GP di casa deve rinunciare alle infortunate Martina Favaretto e Francesca Palumbo, ha accolto tra le qualificate fin dopo la fase a gironi altre sette azzurre: Martina Sinigalia, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Vittoria Ciampalini, Alice Volpi, Margherita Lorenzi ed Elena Tangherlini, tutte protagoniste di en-plein di vittorie.

In seguito, vincendo gli assalti dei tabelloni preliminari, hanno staccato il pass per il tabellone principale anche Benedetta Pantanetti, Elisabetta Bianchin, Ludovica Franzoni, Matilde Calvanese, Letizia Gabola, Aurora Grandis e Vittoria Pinna.

Non ce l’hanno fatta, invece, Camilla Mancini, Matilde Molinari, Serena Rossini, Greta Collini, Alessandra Tavola e Giulia Amore.

Domani il Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi” Torino 2026 proseguirà con le qualificazioni della gara maschile. Con Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Filippo Macch già ammessi al sabato per diritto di ranking, nel venerdì dell’Inalpi Arena saranno in pedana altri 21 azzurri a caccia dei pass per il tabellone principale.

Sabato, dunque, la giornata clou, che porterà all’assegnazione delle medaglie: alle ore 9 inizieranno gli incontri dei trentaduesimi in una prima parte di giornata che si protrarrà fino ai quarti di finale delle due gare. Poi, alle 16, quando saranno completati gli accoppiamenti delle semifinali, spazio allo show musicale che vedrà protagonisti Sarah Toscano, Blind, Soniko e Francesca Miola. Artisti eccezionali che, con una selezione di alcuni dei loro brani di successo, accompagneranno il pubblico dell’Inalpi Arena verso le fasi finali, al via alle ore 18.

Le quattro semifinali e le due finali saranno trasmesse in diretta e in esclusiva per l’Italia su SKY Sport Max, con il commento di Pietro Nicolodi e Sara Cometti. Tutti gli altri assalti, fin dal mattino, potranno invece essere seguiti su Fencing TV, canale ufficiale della FIE dove sarà possibile scegliere tra le otto “pedane colorate” per vivere match dopo match le emozioni del GP di Torino.

I biglietti per assistere dal vivo allo spettacolo del Grand Prix di fioretto sono disponibili in prevendita attraverso il circuito VivaTicket.

Grand Prix di fioretto femminile, preliminari – Torino, 5 febbraio 2026

QUI i risultati