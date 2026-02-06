Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi”: 10 portacolori dell’Italia al tabellone principale maschile

Domani a Torino il grande spettacolo della giornata clou. Diretta dalle 18 su SKY Sport Max

Dieci portacolori dell’Italia saranno protagonisti domani nel tabellone principale della gara maschile al Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi” Torino 2026. La tappa d’élite del circuito mondiale di specialità oggi sulle pedane della Inalpi Arena ha concluso la due giorni dei preliminari con le qualificazioni riservate ai fiorettisti.

Il gruppo azzurro del CT Simone Vanni vedeva già ammessi – per diritto di ranking – i “top 16” della classifica mondiale Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Filippo Macchi.

Fin dopo la fase a gironi, hanno staccato il pass al primo step Tommaso Martini, Alessio Foconi e Davide Filippi.

In seguito, vincendo gli assalti del tabellone preliminare, sono riusciti a conquistare la qualificazione per domani anche Damiano Di Veroli, Lorenzo Nista, Federico Pistorio e Giulio Lombardi.

Non ce l’hanno fatta, invece, Francesco Pio Iandolo (superato in un’altra sfida tutta italiana da Nista), Djibril Mbaye (battuto nel derby da Di Veroli), Alessio Di Tommaso, Emanuele Iaquinta, Mattia De Cristofaro (sconfitto nella terza sfida decisiva in “casa Italia” da Lombardi), Damiano Rosatelli, Mattia Conticini, Giuseppe Franzoni, Leonardo Usicco, Alessandro Stella, Raian Adoul, Mattia Gianese, Francesco Rencricca e Marco Panazzolo.

“Qui a Torino conquistai la mia prima vittoria in un GP, è una tappa speciale e non vedo l’ora di tornare in pedana domani con l’ambizione di essere protagonista, così come tutti i miei compagni”, le parole di Alessio Foconi che vinse sulle pedane piemontesi nel 2016.

“Tirare con il calore del pubblico di casa è una sensazione stupenda, ci dà grande carica. Daremo il massimo per regalare soddisfazioni a chi verrà a vederci”, ha aggiunto Davide Filippi.

Il Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi” Torino 2026 è pronto, dunque, a mandare in scena un sabato spettacolare, che porterà all’assegnazione delle medaglie: alle ore 9 inizieranno gli incontri dei trentaduesimi in una prima parte di giornata che si protrarrà fino ai quarti di finale delle due gare. Poi, alle 16, quando saranno completati gli accoppiamenti delle semifinali, spazio allo show musicale che vedrà protagonisti Sarah Toscano, Blind, Soniko e Francesca Miola. Artisti eccezionali che, con una selezione di alcuni dei loro brani di successo, accompagneranno il pubblico dell’Inalpi Arena verso le fasi finali, al via alle ore 18.

Le quattro semifinali e le due finali saranno trasmesse in diretta e in esclusiva per l’Italia su SKY Sport Max, con il commento di Pietro Nicolodi e Sara Cometti. Tutti gli altri assalti, fin dal mattino, potranno invece essere seguiti su Fencing TV, canale ufficiale della FIE dove sarà possibile scegliere tra le otto “pedane colorate” per vivere match dopo match le emozioni del GP di Torino.

I biglietti per assistere dal vivo allo spettacolo del Grand Prix di fioretto sono disponibili in prevendita attraverso il circuito VivaTicket, per sostenere i 27 azzurri in pedana tra le 17 donne e i 10 uomini.