Gran Premio Giovanissimi Riccione 2026: 3mila Under 14 in pedana, finali in diretta su Assalto TV e Amazon Prime

Otto giorni di gare, 24 titoli italiani in palio tra fioretto, sciabola e spada. Grande novità: le fasi finali live su Amazon Prime Video in collaborazione con Sportface e Digital United Studios. La partnership con Kinder Joy of Moving compie 18 anni.

Mancano due giorni e il conto alla rovescia è quasi agli sgoccioli. Da giovedì 7 a giovedì 14 maggio, il PlayHall “Massimo Pironi” di Riccione tornerà ad essere il cuore pulsante della scherma giovanile italiana con il 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving. Tremila atleti Under 14 in pedana, 24 titoli italiani da assegnare tra fioretto, sciabola e spada, e una novità assoluta per la copertura mediatica: tutte le fasi finali saranno trasmesse in diretta sia su Assalto – La TV della Scherma (disponibile gratuitamente sulla piattaforma Sportface) sia su Amazon Prime Video, grazie alla collaborazione tra Sportface e Digital United Studios che ha portato al lancio di un nuovo canale Fast nell’ecosistema Amazon Prime.

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Otto giorni, quattro categorie, tre armi

Il programma si articola in due blocchi distinti. La prima metà della manifestazione è dedicata a fioretto e sciabola, con quattro competizioni al giorno; la seconda metà è interamente riservata alla spada, con due gare quotidiane. Le categorie in gara sono Bambine e Maschietti (nati nel 2015), Giovanissime e Giovanissimi (2014), Ragazzi e Ragazze (2013), Allievi e Allieve (2012).

Nel dettaglio:

Giovedì 7 maggio — Giovanissimi e Giovanissime di fioretto e sciabola. Diretta Assalto TV e Amazon Prime dalle 14.15

Venerdì 8 maggio — Bambine e Maschietti di fioretto e sciabola. Diretta dalle 13.10

Sabato 9 maggio — Ragazzi fioretto, Allieve sciabola, Ragazze fioretto, Allievi sciabola. Diretta dalle 12.15

Domenica 10 maggio — Allievi fioretto, Ragazzi sciabola, Ragazze sciabola, Allieve fioretto. Festa della Scherma Paralimpica dalle 10.30 su Assalto TV. Diretta dalle 13.15

Lunedì 11 maggio — Allievi e Ragazze di spada. Diretta dalle 16.15

Martedì 12 maggio — Giovanissimi e Bambine di spada. Diretta dalle 15.00

Mercoledì 13 maggio — Maschietti e Allieve di spada. Diretta dalle 16.00

Giovedì 14 maggio — Ragazzi e Giovanissime di spada. Diretta dalle 17.00

La Festa della Scherma Paralimpica e il Premio Silvia Pierucci

Il weekend di apertura è arricchito da due appuntamenti di grande valore simbolico. Sabato 9 maggio alle 11.30 sarà assegnato per il 15° anno il «Premio Silvia Pierucci», dedicato a un giovane arbitro scelto per capacità tecnica, comportamento e spirito. Domenica 10 maggio dalle 10.30 andrà in scena la «Festa della Scherma Paralimpica Under 14», con un’esibizione alle tre armi aperta sia ad atleti in carrozzina che non vedenti. A rendere speciale l’appuntamento, nel 15° anniversario della FIS come «Federazione integrata», la partecipazione dei campioni azzurri Matteo Betti (due volte medagliato paralimpico in spada e fioretto) e Gianmarco Paolucci (campione del mondo in carica nella sciabola in carrozzina a squadre).

Kinder Joy of Moving: 18 anni di partnership

L’edizione 2026 del GPG segna il diciottesimo anno di collaborazione tra la Federazione Italiana Scherma e Kinder Joy of Moving, progetto di responsabilità sociale del Gruppo Ferrero. Per festeggiare questa «maggiore età», nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio sarà allestito un Villaggio dello sport aperto ad atleti, famiglie e pubblico, per vivere in pieno lo spirito del progetto. L’edizione è anche all’insegna della sostenibilità ambientale: grazie alla collaborazione con il Gruppo Hera, saranno installate tre colonnine per l’erogazione di acqua di rete e a tutti gli atleti saranno consegnate borracce griffate FIS, Dipartimento per lo Sport ed Hera.

Prima di ogni finale, tra luci e ledwall, saranno inoltre premiati i vincitori del Trofeo Grand Prix Kinder Joy of Moving 2025/2026 sulla base delle classifiche a punti delle prove nazionali stagionali.

I campioni uscenti e il medagliere regionale

Tra i titoli da difendere spiccano quelli di Geremia Napolitano (fioretto Allievi, Comense Scherma), Davide Rocco Iaquinta (fioretto Ragazzi, Frascati Scherma) e Emanuele Cuculi (spada Ragazzi e Allievi, SS Lazio Scherma Ariccia). In campo femminile, tra gli altri, Emma Pontello (fioretto Giovanissime, Raggetti Firenze) e Diletta Freguglia (spada Allieve, Pro Novara Scherma). Nell’edizione 2025 il Lazio si è confermato la regione più vincente con 8 ori, davanti a Lombardia (5) e Toscana (5).

Riccione, casa della scherma per il 14° anno

Il GPG 2026 chiude un lungo mese di gare nella città romagnola, che ha già ospitato i Campionati Nazionali Gold e i Campionati Italiani Master. È il 14° anno consecutivo che Riccione ospita il Gran Premio, testimonianza di un legame solido tra la Federazione, il Comune e la Regione Emilia-Romagna. La manifestazione nacque a Roma nel 1963 per volontà di Renzo Nostini, che intuì l’importanza di anticipare il percorso agonistico alle categorie Under 14. Da allora, sul parquet del GPG sono passati tutti i grandi campioni della scherma italiana, prima di diventare olimpionici e medagliati internazionali.