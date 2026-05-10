GPG Renzo Nostini, assegnati i titoli italiani nella sciabola e nel fioretti: rivivi la giornata su Assalto

Sono stati assegnati altri quattro titoli italiani nella quarta giornata del GPG Renzo Nostini: rivivi l’evento trasmesso in diretta su Assalto – Sportface TV

La quarta giornata del 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving ha scritto nuovi capitoli di gloria per la scherma giovanile italiana. Nella cornice romagnola, quattro giovani campioni hanno conquistato il titolo italiano: Luca Viale e Rahel Valerio nella sciabola, Davide Rocco Iaquinta e Livia Pontello nel fioretto.

Nella sciabola maschile Ragazzi, Luca Viale (Champ Somma Vesuvio) ha trionfato con un 15-13 in finale su Giuseppe Orsogna (Club Scherma Casalvecchio), sotto lo sguardo orgoglioso della sorella Mariella, sciabolatrice azzurra.

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Bronzo per Francesco Gucciardi (Club Scherma Roma) e Mario Andolfi (Champ Somma Vesuvio). Nella sciabola femminile, Rahel Valerio (Accademia Musumeci Greco Roma) ha firmato il bis consecutivo: dopo il 2025, ha regolato per 15-11 la compagna di sala Giorgia Di Prospero, sigillando una doppietta romana. Sul podio anche Miriam Sementilli (Lazio Scherma Ariccia) e Rita Barbujani (Padova Scherma).

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I vincitori dei titoli italiani nel fioretto

Nel fioretto Allievi, Davide Rocco Iaquinta (Frascati Scherma) ha seguito le orme del fratello Emanuele, vincitore della Coppa del Mondo Under 20: con un 15-11 su Evan Felici (Club Scherma Jesi), ha conquistato il titolo. Bronzo per Tiziano Sartogo e Neri Catarzi.

Nella categoria Allieve, Livia Pontello (Circolo Scherma Firenze) ha vinto 15-11 contro Emma Ballarin (Fondazione Bentegodi), con Alice Lulli e Cristina Zola sul terzo gradino.

Dopo quattro giorni, il medagliere regionale vede il Lazio in vetta (5 ori, 4 argenti, 6 bronzi), tallonato dalla Toscana (4-3-4) e dalle Marche (3-1-2). Domani si cambia arma: arriva la spada, con gli Allievi in pedana. Diretta streaming dalle 16.15 su Assalto – La TV della Scherma (Sportface) e Amazon Prime Video. Il Nostini continua a essere la fucina dei campioni di domani.