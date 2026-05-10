Fasi interregionali campionati italiani U17, i risultati: rivivi l’evento su Sportface TV

Si è disputata oggi la terza e ultima giornata delle Fasi interregionali dei campionati maschili e femminili Under 17: l’evento su Sportface Tv

Terza giornata intensa alle Fasi interregionali dei Campionati Italiani Under 17 di pugilato, con il ring del Palasport di Montecatini che ha visto emergere diversi talenti. Si trattava dell’appuntamento conclusivo che si è svolto in doppia sessione, alle 11 di mattina e alle 2 del pomeriggio.

Occhio ai 50 kg – leggeri: Viola Vincenzo (GSCP), Edrozo Tyron e Voicu Mihai Valentin firmano vittorie nette per 5-0, mentre nei 52 kg brillano Donnini Francesco e Maltoni Arturo, quest’ultimo protagonista di un combattuto 4-3 al terzo round.

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Salendo di peso, nei 54 kg Nelli Giulio (testa di serie 1) e Saiti Elmedin (seed 2) confermano lo status di favoriti con due WP per 5-0. Nei 57 kg, Dichiera Nicolas (CL/SD) e Lacalamita Christian (PL/EM) chiudono imbattuti, mentre nei 60 kg Beltramone Matteo (CP/PM, seed 2) e De Luca Lorenzo (GS/PM) si impongono con autorità.

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Fasi interregionali, i risultati di oggi 10 maggio a Montecatini

La categoria 63 kg regala spettacolo: Risoluti Valentino (LZ/EM, seed 1) e Racano Mattia (PL/CP, seed 3) vincono senza discutere, ma è Afuye Olasubomi (PL/LZ, seed 2) a colpire con un 5-0 secco.

Nei 66 kg, Barone Raul (LZ/FBT, seed 1) domina, mentre Lanci Alessandro (VE/AB, seed 3) chiude al meglio. Infine, nei pesi massimi 70 kg e 80+, Battaglia Niccolò (TS/LZ, seed 1) e Ronzullo Manuel (LB/SC) firmano le prestazioni più convincenti.

È stata una tre giorni di boxe importante a Montecatini, una giornata conferma la profondità del vivaio azzurro: la strada per il titolo è tracciata, ma la competizione resta aperta.