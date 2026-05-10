Coppa delle Nazioni, Rosola ha vinto la generale della Course de la Paix!

Patrick Pezzo Rosola ha portato a casa un grande successo: ha vinto la generale della Course de la Paix – Coppa delle Nazioni

Patrick Pezzo Rosola ha scritto una pagina da antologia nel ciclismo giovanile internazionale. A diciotto anni, il veronese ha conquistato la classifica generale della Course de la Paix Juniors, prestigioso appuntamento della Coppa delle Nazioni UCI su quattro tappe, regolando i danesi Malthe Risbjerg e Julius Loevstrup Birkedal.

Si parla di un solo secondo sul primo, sette sul secondo. Indossando i colori azzurri sotto la guida del CT Dino Salvoldi, Pezzo Rosola ha messo in mostra non solo un motore impeccabile, ma una lettura tattica rara per la categoria.

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La svolta decisiva è scattata nella tappa di Olbernhau, dove l’azzurro ha regolato in volata lo svedese Elias Waendel in un duello all’ultimo respiro.

La grande giornata di Rosola: erede di un mito

La vetta provvisoria era già stata avvicinata nella cronometro di 8,8 km a Trebivlice, chiusa al sesto posto a dieci secondi da Risbjerg: un distacco che Pezzo Rosola ha azzerato il giorno successivo con la stessa freddezza.

Figlio di Paola Pezzo, leggenda olimpica del cross country (oro ad Atlanta e Sydney), Patrick non tradisce il DNA: dopo i trionfi nazionali a Cronoversilia, Piccola Liegi di Breganze e al Trofeo Colombera, e i piazzamenti di aprile nel circuito UCI, corona la stagione con un successo di caratura mondiale.

Sul podio cecoslovacco non è salito solo un promettente talento. È emerso, con autorità, il futuro del ciclismo italiano.