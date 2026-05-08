È finita ancora prima di cominciare: non sarà il nuovo numero 9 del Milan di Allegri - Sportface.it

È finita ancora prima di cominciare: non sarà il nuovo numero 9 del Milan di Allegri

La lunga serie di nomi accostati al Milan per rinforzare l’attacco il prossimo anno non ha riguardato davvero quel profilo che tanti tifosi avevano messo in cima ai desideri, quel nome che avrebbe dovuto portare qualità e gol in zona offensiva. Negli ultimi giorni a circolare era stato quello di un attaccante brasiliano con esperienza internazionale e ancora molto appetibile sul mercato, ma le ultime indiscrezioni, prendendo le parole dell’esperto di mercato Matteo Moretto come riferimento, sembrano spazzare via ogni ipotesi di un suo approdo a Milano.

Secondo l’esperto di mercato, “non risultano contatti tra i club e in nessun modo il Milan si sarebbe mosso per quanto riguarda l’opzione Gabriel Jesus dell’Arsenal”. In altre parole, quel nome che ieri era raccontato nei corridoi di Casa Milan come possibile rinforzo non è mai stato realmente trattato con i club proprietari del cartellino. Anzi, Moretto ha specificato che il club rossonero “su altri attaccanti comunque ha già iniziato a chiedere informazioni”, segno che il reparto offensivo è una priorità di mercato, ma non con quel profilo specifico tra le scelte principali.

Il nodo delle trattative e l’identikit richiesto da Allegri

È interessante notare che l’attaccante in questione possiede un contratto in scadenza nel 2027 e recentemente ha cambiato agenti affidandosi a procuratori italiani, molto vicini a Massimiliano Allegri, circostanza che si pensava potesse agevolare un approdo in Serie A senza i costi di un grande cartellino.

Un altro elemento che potrebbe incidere sui piani di mercato è la posizione del Milan in classifica: se la squadra dovesse raggiungere la Champions League, il budget e le ambizioni del club cambierebbero, potendo così aprire scenari diversi anche per quanto riguarda gli attaccanti.