WEC, 6h SPA: oggi l’Hyperpole, il programma con Alpine che sogna in FP2

Il weekend del FIA WEC entra nel vivo sul circuito di Spa-Francorchamps con l’attesissima sessione di Hyperpole, dopo una giornata di prove libere che ha rimescolato i valori in campo.

Alpine domina le libere del venerdì tra interruzioni e sorprese

Nelle Prove Libere 2 le Alpine A424 hanno dettato il passo con una doppietta su asfalto asciutto.

Primo posto per Jules Gounon con la numero 36 che ha chiuso in cima alla lista dei tempi in 2’01″816, precedendo la gemella numero 35 guidata da Charles Milesi di circa due decimi.

La sessione ha subito alcune interruzioni, tra cui una bandiera rossa necessaria per rimuovere detriti nella zona di Les Combes e il distacco di una ruota sulla Lexus numero 78 alla Bus Stop.

Alle spalle delle vetture francesi si sono distinte le BMW, con la numero 20 e la numero 15 che hanno chiuso rispettivamente in terza e quinta posizione. La Ferrari numero 50 precede le altre vetture di Maranello ottenendo il sesto tempo a mezzo secondo dalla vetta, mentre le Toyota e la Ferrari numero 83 di AF Corse hanno completato la top 10 racchiusa in meno di otto decimi.

Nella classe LMGT3 il miglior tempo della giornata è andato alla Aston Martin numero 23 di Heart of Racing guidata da Dudu Barrichello, che ha preceduto la Corvette numero 34 e la Mercedes numero 79 di Iron Lynx.

Il programma ufficiale e la lotta per la Hyperpole in LMGT3

La programmazione odierna prevede l’ultima sessione di prove libere alle ore 10:00, visibile in diretta su Discovery+ e FIAWEC+, seguita dalle qualifiche ufficiali a partire dalle ore 14:20.

La caccia alla pole position e la successiva sfida Hyperpole saranno trasmesse integralmente sulle medesime piattaforme digitali.