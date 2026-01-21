Fioretto, Brescia capitale nazionale: la Seconda Prova Cadetti-Giovani-Assoluti in diretta su Assalto – La TV della Scherma

Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio quasi 900 atleti al Centro Sportivo San Filippo per una tappa chiave verso i Tricolori di Roma 2026: tutte le fasi finali live su Assalto – La TV della Scherma.
Il cammino che conduce ai Campionati Italiani di Roma 2026 passa da Brescia, pronta ad accogliere la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto maschile e femminile. Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, sulle 32 pedane del Centro Sportivo “San Filippo”, andrà in scena uno degli appuntamenti più importanti della stagione schermistica italiana, con le fasi finali trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma.
Sei gare in tre giorni, quasi 900 atleti in pedana
Il programma prevede sei competizioni complessive, due per ciascuna giornata, in un weekend ad altissima intensità.
Si partirà venerdì con i Cadetti (Under 17), sabato spazio ai Giovani (Under 20), mentre domenica sarà il turno degli Assoluti, protagonisti del gran finale.
L’organizzazione è affidata alla Schermabrescia, che prosegue il proprio percorso dopo aver ospitato con successo la Prima Prova del Grand Prix “Kinder Joy of Moving” lo scorso novembre.
Saranno quasi 900 gli atleti in gara, tutti a caccia dei pass qualificazione per i Campionati Italiani delle tre categorie, in programma a Roma tra fine maggio e inizio giugno.
I vincitori della Prima Prova e i nomi attesi
La tappa di Brescia segue la Prima Prova Nazionale disputata a Roma due mesi fa, che aveva visto imporsi:
-
Cadetti: Luca Guidi (Frascati Scherma) ed Elisa Fattori (Club Scherma Jesi)
-
Giovani: Elia Pasin (Scherma Treviso M° Geslao) e Greta Collini (Fiamme Oro)
-
Assoluti: Filippo Macchi e Martina Favaretto (Fiamme Oro)
Un riferimento importante in vista di un fine settimana che promette duelli di alto livello.
Sostenibilità e giovani: torna il progetto Ecoblade
Anche Brescia sarà tappa di “Ecoblade”, il progetto di sostenibilità della Federazione Italiana Scherma che promuove il riciclo delle armi spezzate in acciaio maraging attraverso punti di raccolta dedicati.
Un’iniziativa di responsabilità sociale, rivolta soprattutto ai giovani atleti, con i proventi destinati alle società schermistiche.
Finali live su Assalto – La TV della Scherma
Le fasi finali della Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto saranno trasmesse in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, disponibile sulla piattaforma Sportface.
Il palinsesto del live:
-
Venerdì (Cadetti): diretta dalle 19.00
-
Sabato (Giovani): diretta dalle 16.25
-
Domenica (Assoluti): diretta dalle 16.00
Nel corso del weekend, sui canali social della FIS, spazio anche a contenuti video, highlights e fotogallery per raccontare ogni momento dell’evento.
Programma completo
Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di Fioretto
Brescia – Centro Sportivo “San Filippo”, 23-25 gennaio 2026
Venerdì 23 gennaio
Cadetti Fioretto maschile – ore 9.00
Cadette Fioretto femminile – ore 11.00
Diretta su Assalto – La TV della Scherma dalle 19.00*
Sabato 24 gennaio
Giovani Fioretto maschile – ore 9.00
Giovani Fioretto femminile – ore 11.00
Diretta su Assalto – La TV della Scherma dalle 16.25
Domenica 25 gennaio
Assoluti Fioretto maschile – ore 9.00
Assoluti Fioretto femminile – ore 11.00
Diretta su Assalto – La TV della Scherma dalle 16.00
*orari provvisori