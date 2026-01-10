Fioretto, Palumbo d’argento a Hong Kong: “Una medaglia che luccica”. Sinigalia sesta

Straordinaria prova dell’azzurra nella tappa di Coppa del Mondo: solo Lee Kiefer ferma la fiorettista dell’Aeronautica. Ottimi segnali in vista del Grand Prix di Torino

Francesca Palumbo sale sul secondo gradino del podio nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile di Hong Kong, firmando il miglior risultato individuale della carriera nel circuito iridato. A fermare la fiorettista dell’Aeronautica Militare è stata soltanto Lee Kiefer, numero uno del ranking mondiale, al termine di una finale combattuta e risolta sul 15-12 in favore della statunitense.

Proveniente dalle qualificazioni del venerdì, Palumbo è stata protagonista di una gara di altissimo livello, iniziata con le vittorie sulla francese Ranvier (15-9) e sulla giapponese Nagase (15-2). Negli ottavi l’azzurra ha superato Arianna Errigo nel derby tutto italiano (15-10), per poi imporsi nei quarti su Martina Sinigalia (15-11), assicurandosi così l’accesso al podio.

In semifinale la 31enne lucana, di stanza a Frascati, ha dominato la francese Morgane Patru con un netto 15-4, guadagnandosi l’accesso alla finale. Nell’ultimo atto Palumbo ha lottato punto su punto contro Kiefer, cedendo solo nelle battute decisive dopo un assalto di grande intensità.

Per Francesca Palumbo si tratta del sesto podio in Coppa del Mondo, il primo d’argento dopo cinque bronzi, e di un ritorno in zona medaglie a tre anni dall’ultimo piazzamento sul podio ottenuto a Parigi nel gennaio 2023.

“È stata una gara lunga e faticosa, iniziata già dai gironi di ieri – ha commentato Palumbo –. La stanchezza è tanta, ma lo è anche la soddisfazione. Ringrazio le mie compagne, il mio maestro Fabio Galli e tutto lo staff della Nazionale. C’è dispiacere per la finale persa, ma è una medaglia d’argento che per me luccica”.

Ai piedi del podio Martina Sinigalia, sesta classificata. La carabiniera veneta aveva superato la polacca Jeglinska (15-10) e la spagnola Diaz (15-3), vincendo anche il derby degli ottavi contro Martina Favaretto (15-13), prima di fermarsi nei quarti proprio contro Palumbo.

Buona la prova complessiva della squadra azzurra: Martina Favaretto ha chiuso al 9° posto, seguita da Arianna Errigo (11ª) e Alice Volpi (16ª), fermata da Kiefer negli ottavi ma in progressiva risalita verso la top 8. Più indietro Martina Batini (18ª), Aurora Grandis (28ª), Elena Tangherlini (36ª) e Carlotta Ferrari (43ª).

La tappa di Hong Kong si chiuderà domani con la gara a squadre, in cui l’Italia scenderà in pedana con Errigo, Favaretto, Batini e Volpi, esordendo negli ottavi contro la vincente del match tra Israele e AIN.