Fioretto femminile: l’Italia non si ferma più, è oro ad Hong Kong

Dal Fioretto femminile arriva un’altra gioia per il Fioretto femminile. Le azzurre hanno conquistato in quel di Hong Kong il terzo successo consecutivo dall’inizio della stagione.
Fioretto femminile: le azzurre continuano a vincere
Terzo oro per l’Italia del fioretto femminile. Nella tappa di Hong Kong, le azzurre hanno conquistato il terzo oro consecutivo in altrettante gare a squadre di questo inizio di stagione in Coppa del Mondo.
Una risposta perentoria dopo il bronzo mondiale di Tbilisi. Un risultato di prestigio, è vero, ma che non aveva pienamente soddisfatto un gruppo abituato a dominare i palcoscenici internazionali, dall’argento olimpico di Parigi agli ori mondiali di Milano e Il Cairo.
Il quartetto composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Martina Batini ha ribadito la propria superiorità con una prestazione magistrale. In finale, le azzurre hanno letteralmente dominato la Francia, chiudendo con un netto 45-22. Il successo assume un sapore ancora più dolce considerando che proprio le transalpine avevano eliminato l’Italia in semifinale nell’ultima rassegna iridata.
Il cammino verso il gradino più alto del podio è stato una dimostrazione di forza: dopo una rimonta faticosa ai quarti contro l’Ungheria (45-42), le ragazze guidate dal CT Simone Vanni hanno travolto le atlete russe neutrali (45-23) e il Canada in semifinale (45-32).
Italia prima nel Ranking, i numeri
Con questo trionfo, che segue i successi di Palma di Maiorca e Busan, l’Italia consolida il primato nel ranking mondiale.
Ora il team rientrerà in patria per preparare l’appuntamento più atteso: il 7 febbraio a Torino andrà in scena il “Trofeo Inalpi”.
Sarà il primo Grand Prix della stagione, una tappa d’élite del circuito internazionale a punteggio maggiorato, dove le azzurre cercheranno di confermarsi con il supporto del pubblico di casa.