Fioretto femminile, Italia imbattibile: terzo oro consecutivo anche a Hong Kong

Errigo, Favaretto, Volpi e Batini dominano la gara a squadre di Coppa del Mondo. Ora riflettori puntati sul Grand Prix di Torino.
L’Italia del fioretto femminile non conosce ostacoli e firma il terzo oro consecutivo in altrettante prove a squadre di Coppa del Mondo. Anche a Hong Kong risuona l’Inno di Mameli grazie alla prestazione autoritaria del quartetto composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Martina Batini, protagonista di una domenica perfetta chiusa con un netto 45-22 sulla Francia in finale.
Ammesse direttamente agli ottavi per diritto di ranking, le azzurre hanno aperto la loro gara superando senza difficoltà le atlete AIN con il punteggio di 45-23. Più combattuto il quarto di finale contro l’Ungheria, risolto in rimonta 45-42, passaggio chiave che ha definitivamente acceso il motore della squadra italiana.
In semifinale non c’è stata storia contro il Canada, battuto 45-32, preludio a una finale dominata dall’inizio alla fine contro la Francia, travolta con uno scarto eloquente che fotografa la superiorità tecnica e mentale del gruppo azzurro. Un successo che vale il terzo oro stagionale dopo quelli conquistati a Palma de Maiorca e Busan, certificando uno stato di forma eccezionale.
Per le ragazze del CT Simone Vanni, guidate a Hong Kong dai maestri Fabio Galli, Alessandro Puccini e Luca Simoncelli, si tratta di un risultato che rafforza ulteriormente la leadership internazionale dell’Italia e alimenta entusiasmo in vista del prossimo grande appuntamento: il Grand Prix di Torino, in programma il 7 febbraio, primo evento d’élite del 2026 con gare individuali a punteggio maggiorato.
Davanti al pubblico di casa, le fiorettiste azzurre si presenteranno da squadra da battere.