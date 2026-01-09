Fioretto femminile, 9 azzurre nel tabellone principale di Coppa del Mondo a Hong Kong

Ottimo bilancio per l’Italia nella prova individuale: nove qualificate alla giornata decisiva di domani, con anche un derby azzurro al primo turno.

Sono nove le atlete italiane che hanno conquistato l’accesso al tabellone principale della gara individuale nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile in corso a Hong Kong. La giornata clou è in programma domani, con l’assegnazione delle medaglie.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Le qualificate di diritto

Avevano già ottenuto l’ammissione diretta grazie al ranking internazionale Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo e Martina Sinigalia, tutte tra le migliori della classifica mondiale.

Ottime risposte dalle poule

Dalla fase a gironi di oggi sono arrivate altre due qualificazioni immediate: Elena Tangherlini, autrice di un percorso perfetto con sei vittorie in altrettanti assalti e la migliore aliquota della giornata (+21), e Carlotta Ferrari, capace di chiudere con cinque successi e una sola sconfitta, per uno score di +18.

Gli ultimi pass dai preliminari

Completano il gruppo delle nove qualificate Aurora Grandis, Francesca Palumbo e Alice Volpi, che hanno superato con successo gli assalti dei tabelloni preliminari. Non sono invece riuscite a entrare nel main draw Irene Bertini, Camilla Mancini e Giulia Amore.

Domani la giornata decisiva

La Coppa del Mondo di fioretto femminile a Hong Kong entrerà nel vivo nella notte italiana, con l’avvio del tabellone principale alle ore 2. La competizione proseguirà fino al mattino, quando verranno assegnate le medaglie. Tra gli incontri del primo turno spicca anche un derby tutto italiano tra Alice Volpi ed Elena Tangherlini. Assente Anna Cristino, costretta al forfait per infortunio.

Azzurri impegnati anche su altre pedane

Il venerdì internazionale della scherma vede inoltre in gara gli spadisti a Fujairah, le sciabolatrici impegnate nel Grand Prix di Tunisi e il fioretto maschile a Parigi.

Gli accoppiamenti del tabellone principale

Nel tabellone principale da 64, in programma domani, queste le sfide che coinvolgono le azzurre: