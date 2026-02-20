Olimpiadi, Short track: bronzo Italia maschile, delusione Fontana

Serata di short track a Milano. Sul giacchi la staffetta maschile e le donne per i 1500 metri. Altra medaglia per gli azzurri che conquistano un sudato bronzo nei 5000 metri.

Short track: bronzo staffetta maschile

Medaglia di bronzo per l’Italia nella staffetta maschile di short track al termine di una finale ad altissima tensione. Sul ghiaccio trionfano i Paesi Bassi, davanti alla Corea del Sud, con gli azzurri che conquistano il terzo gradino del podio al termine di una gara combattutissima.

In pista quattro squadre: Corea del Sud, Paesi Bassi, Canada e Italia. Il quartetto azzurro composto da Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Tommaso Nadalini e Davide Cassinelli ha interpretato una prova generosa, restando a lungo in scia delle prime posizioni.

Dopo la partenza, l’Olanda ha preso il comando imponendo il proprio ritmo. A 40 giri dalla conclusione l’Italia navigava in quarta posizione, ma con 30 tornate ancora da percorrere gli azzurri si sono riportati nel gruppo di testa insieme a olandesi e canadesi, approfittando anche di un contatto che ha coinvolto il Canada. A 10 giri dal termine l’Italia era terza e pienamente in corsa per una medaglia. Il finale è stato convulso: per due volte gli azzurri hanno rischiato la caduta. Straordinario Nadalini a restare in piedi a quattro giri dalla fine dopo un momento delicatissimo. Nell’ultimo giro Sighel ha provato a chiudere la porta al ritorno della Corea del Sud, ma il sorpasso dei coreani ha negato all’Italia l’argento. L’Olanda ha gestito senza sbavature fino al traguardo conquistando l’oro.

Finale 1500 donne: due italiane sul giacchio

In finale per le donne sui 1500 metri Arianna Fontana ed Arianna Sighel. Le due azzurri partono bene, ma Arianna Fontana paga negli ultimi due giri la caduta delle batterie e non riesce ad insidiare le due coreane, alla fine 5a, non bene neanche la Sighel che termina 6a alle sue spalle. Doppietta coreana con Kim prima, seconda Choi, terzo posto per la statunitense Stoddard.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it