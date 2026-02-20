Olimpiadi, hockey: Canada in finale in rimonta, derby con gli USA

Vittoria al cardiopalma per il Canada, che conquista la finale del torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 battendo la Finlandia per 3-2.
Canada-Finlandia: vittoria in rimonta 3-2 per gli americani
Il Canada conquista la finale dopo una gara intensa, decisa negli ultimi secondi dopo una rimonta costruita con pazienza e carattere. Meglio l’avvio dei finlandesi, ordinati in difesa e abili a spezzare il ritmo offensivo canadese. Nel finale di primo periodo arriva il vantaggio: in superiorità numerica, complice una penalità per rissa a Bennett, Mikko Rantanen lascia partire una conclusione potente che si insacca sotto l’incrocio.
Il Canada prova a reagire con un pressing aggressivo in avvio di secondo tempo, ma è ancora la Finlandia a colpire: in inferiorità numerica trova il raddoppio, sorprendendo la retroguardia nordamericana e gelando il match. Con Juuse Saros in grande serata tra i pali, i campioni olimpici in carica sembrano in controllo.
La partita cambia volto nel finale di secondo periodo, quando una deviazione sotto porta riapre l’incontro e restituisce fiducia ai canadesi. Il terzo tempo si trasforma in un assedio: la Finlandia torna compatta, ma al minuto 11 una conclusione sotto l’incrocio di Shea Theodore vale il 2-2.
Nel finale la tensione sale. A due minuti dalla sirena, i finlandesi restano in inferiorità numerica per un fallo evitabile. Il Canada ne approfitta: a pochi secondi dallo scadere Nathan MacKinnon firma il 3-2 con un diagonale preciso che spegne i sogni scandinavi.
Hockey: attesa per la finale contro gli UA
Il Canada affronterà gli Stati Uniti che battono la Slovacchia. Dominio totale degli Stati Uniti, che superano la Slovacchia conquistano la finale del torneo.
Dopo un avvio equilibrato, gli americani sbloccano il match con Larkin e trovano il raddoppio nel finale di primo periodo grazie a Thompson in power play, su splendida combinazione Hughes-Eichel.
La Slovacchia prova a reagire ma non sfrutta le superiorità numeriche, mentre gli USA controllano ritmo e gioco.