1500 metri, Lollobrigida chiude 13ª: oro a Rijpma-de Jong, ora la mass start

Nessuna nuova medaglia per l’azzurra nei 1500 del pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina 2026. Vince l’olandese Antoinette Rijpma-de Jong davanti a Wiklund e Maltais.
Lollobrigida fuori dal podio nei 1500
Francesca Lollobrigida non riesce a salire sul podio nei 1500 metri del pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina 2026. L’azzurra conclude la prova in tredicesima posizione, senza aggiungere una nuova medaglia al suo già ricco bottino olimpico.
La gara non era indicata come il principale obiettivo della campionessa italiana, che guarda soprattutto alla mass start in programma domani.
Oro all’Olanda con Rijpma-de Jong
A conquistare il titolo olimpico è stata l’olandese Antoinette Rijpma-de Jong, che ha fermato il cronometro in 1:54.09.
Argento alla norvegese Ragne Wiklund in 1:54.15, mentre il bronzo è andato alla canadese Valerie Maltais con il tempo di 1:54.40.
Obiettivo mass start
Per Lollobrigida l’attenzione ora si sposta sulla mass start, la gara più attesa. Dopo gli ori conquistati nei 3000 e nei 5000 metri, l’azzurra proverà a chiudere la rassegna olimpica con un’altra prova da protagonista.