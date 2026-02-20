Sportface TVOriginals
Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

1500 metri, Lollobrigida chiude 13ª: oro a Rijpma-de Jong, ora la mass start

Franz Monaco
-
2026 Winter Olympics, Day 14, Speed Skating, Women's 1500 meters
260220 Francesca Lollobrigida of Italy competes in women's 1500 meter speed skating during day 14 of the 2026 Winter Olympics on February 20, 2026 in Milan. Photo: Emma Wallskog / BILDBYRÅN / kod EW / EW0645 skridskor speed skating olympic games olympics winter olympics os ol olympiska spel vinter-os olympiske leker milano cortina 2026 milan cortina 2026 milano cortina 2026 olympic games milano cortina 2026 winter olympic games milano cortina-os milano cortina-ol vinter-ol 14 bbeng (Photo by EMMA WALLSKOG/Bildbyran/Sipa USA)

Nessuna nuova medaglia per l’azzurra nei 1500 del pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina 2026. Vince l’olandese Antoinette Rijpma-de Jong davanti a Wiklund e Maltais.

Lollobrigida fuori dal podio nei 1500

Francesca Lollobrigida non riesce a salire sul podio nei 1500 metri del pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina 2026. L’azzurra conclude la prova in tredicesima posizione, senza aggiungere una nuova medaglia al suo già ricco bottino olimpico.

La gara non era indicata come il principale obiettivo della campionessa italiana, che guarda soprattutto alla mass start in programma domani.

Oro all’Olanda con Rijpma-de Jong

A conquistare il titolo olimpico è stata l’olandese Antoinette Rijpma-de Jong, che ha fermato il cronometro in 1:54.09.

Argento alla norvegese Ragne Wiklund in 1:54.15, mentre il bronzo è andato alla canadese Valerie Maltais con il tempo di 1:54.40.

Obiettivo mass start

Per Lollobrigida l’attenzione ora si sposta sulla mass start, la gara più attesa. Dopo gli ori conquistati nei 3000 e nei 5000 metri, l’azzurra proverà a chiudere la rassegna olimpica con un’altra prova da protagonista.

