Coppa del Mondo Paralimpica, tris azzurro a Pisa: risultati e highlights

Seconda giornata positiiva per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa. Sulle pedane del PalaCus arrivano tre medaglie.

Coppa del Mondo Paralimpica: oro Mogos, argento Giordan, bronzo Paolucci

L’Italia fa il pieno di medaglie a Pisa con l’oro di Andreea Mogos nel fioretto femminile categoria B, l’argento di Edoardo Giordan nella sciabola maschile A e il bronzo di Gianmarco Paolucci nella sciabola maschile B.

La campionessa mondiale in carica Mogos ha dominato il suo tabellone con autorità. Dopo il netto successo negli ottavi contro la polacca Rogowska (15-4), la torinese delle Fiamme Oro ha superato nei quarti l’atleta neutrale Ilminskaya (15-5), assicurandosi la medaglia. In semifinale ha avuto la meglio sulla thailandese Jana (12-9), prima di chiudere in trionfo con un perentorio 15-2 sulla neutrale Mishurova in finale, facendo risuonare l’Inno di Mameli in Toscana.

Percorso eccellente anche per Giordan nella sciabola maschile A. Il romano ha aperto la sua gara con due successi convincenti contro Ribeiro (15-4) e Sanitmuanwai (15-6), proseguendo nei quarti con il 15-9 su Kwong. In semifinale ha battuto il tedesco Haupt (15-9), conquistando l’accesso all’ultimo atto. In finale si è arreso all’ucraino Demchuk (15-12), ma l’argento resta un risultato di grande valore.

Il terzo podio porta la firma di Paolucci nella sciabola B. Dopo il sofferto 15-14 sull’atleta neutrale Khamatshin e il 15-13 sul francese Vadon nei quarti, l’azzurro si è fermato in semifinale contro il polacco Castro (15-5), chiudendo con un bronzo che rafforza le ambizioni per il prosieguo della stagione.

Sfiorano il podio Andrea Jacquier (6°) e Sofia Garnero (7°). La Coppa del Mondo di Pisa si chiuderà domani con l’ultima giornata dedicata alle prove individuali.

La giornata di domani e gli highlights dell’evento

Intanto domani è in programma l’ultimo atto, che chiuderà la tre giorni toscana con la terza e conclusiva giornata dedicata alle prove individuali.

Al mattino riflettori puntati sulla sciabola femminile categoria B. In contemporanea si disputerà la spada maschile categoria A.

Nel pomeriggio sarà la volta della sciabola femminile categoria A, mentre la spada maschile categoria B chiuderà il programma.

La giornata sarà impreziosita anche da un momento speciale: l’esibizione di sciabola di due Under 14. Un’iniziativa fortemente voluta dal club organizzatore Pisascherma, accolta con entusiasmo anche dal World Para Fencing. Qui trovi gli highlights dell’evento

