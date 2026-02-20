Sportface TVOriginals
Ginnastica, la stagione entra nel vivo: tutte le gare su Volare Tv e Sportface

Antonio Lauro
La nuova stagione della Federazione Ginnastica d’Italia entra nel vivo.  Non perdere nessun appuntamento grazie alle dirette video di Sportface.

Ginnastica, le gare in diretta su Volare Tv e Sportface

Anche nel 2026 e 2027 “Volare Tv”, il canale ufficiale federale ospitato su tv.sportface.it, trasmetterà in diretta e gratuitamente (previa registrazione) i principali appuntamenti nazionali e internazionali.

In programma i Top Events, la regular season e le Finals di Serie A1, gli Assoluti di Artistica maschile (GAM), femminile (GAF) e Ritmica (GR), le gare Gold di Aerobica, il Trofeo Città di Jesolo e il Grand Prix. Un’offerta ampia, pensata per avvicinare sempre più appassionati alla ginnastica italiana.

Grande attenzione anche al panorama internazionale: la FGI trasmetterà anche le World Cup dei piccoli e grandi attrezzi e sarà possibile guardare in diretta ed in esclusiva le sei tappe di Coppa del Mondo GAM e GAF da Cottbus, Baku, Antalya, Il Cairo, Osijek e Doha.

Le Coppe del Mondo di Ritmica (Sofia, Tashkent, Baku e Milano) invece saranno disponibili on demand dopo la messa in onda sui canali di LA7.

Primo appuntamento nel fine settimana

Si parte subito da Cottbus con le finali del weekend: sabato spazio a corpo libero maschile, cavallo con maniglie, anelli, volteggio femminile e parallele asimmetriche; domenica in pedana volteggio maschile, parallele pari, sbarra, trave e corpo libero femminile.

Il racconto sarà affidato alla squadra federale composta da Giorgia Baldinacci, Marcello Brancaccio e Ilaria Brugnotti, affiancati da ex atleti e ufficiali di gara per un commento tecnico ma accessibile.

Non mancheranno la tappa italiana di Trampolino a Riccione e i Mondiali di Acrobatica a Pesaro, oltre ad approfondimenti e contenuti speciali che faranno di “Volare Tv” un vero archivio digitale della ginnastica italiana.

