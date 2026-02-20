Ginnastica, la stagione entra nel vivo: tutte le gare su Volare Tv e Sportface

La nuova stagione della Federazione Ginnastica d’Italia entra nel vivo. Non perdere nessun appuntamento grazie alle dirette video di Sportface.

Anche nel 2026 e 2027 “Volare Tv”, il canale ufficiale federale ospitato su tv.sportface.it, trasmetterà in diretta e gratuitamente (previa registrazione) i principali appuntamenti nazionali e internazionali.

In programma i Top Events, la regular season e le Finals di Serie A1, gli Assoluti di Artistica maschile (GAM), femminile (GAF) e Ritmica (GR), le gare Gold di Aerobica, il Trofeo Città di Jesolo e il Grand Prix. Un’offerta ampia, pensata per avvicinare sempre più appassionati alla ginnastica italiana.

Grande attenzione anche al panorama internazionale: la FGI trasmetterà anche le World Cup dei piccoli e grandi attrezzi e sarà possibile guardare in diretta ed in esclusiva le sei tappe di Coppa del Mondo GAM e GAF da Cottbus, Baku, Antalya, Il Cairo, Osijek e Doha.

Le Coppe del Mondo di Ritmica (Sofia, Tashkent, Baku e Milano) invece saranno disponibili on demand dopo la messa in onda sui canali di LA7.

Primo appuntamento nel fine settimana

Si parte subito da Cottbus con le finali del weekend: sabato spazio a corpo libero maschile, cavallo con maniglie, anelli, volteggio femminile e parallele asimmetriche; domenica in pedana volteggio maschile, parallele pari, sbarra, trave e corpo libero femminile.

Il racconto sarà affidato alla squadra federale composta da Giorgia Baldinacci, Marcello Brancaccio e Ilaria Brugnotti, affiancati da ex atleti e ufficiali di gara per un commento tecnico ma accessibile.

Non mancheranno la tappa italiana di Trampolino a Riccione e i Mondiali di Acrobatica a Pesaro, oltre ad approfondimenti e contenuti speciali che faranno di “Volare Tv” un vero archivio digitale della ginnastica italiana.

