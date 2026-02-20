F1, test Bahrein: Ferrari al comando, ma Mercedes fa paura

Ferrari prima nei test, i tempi accendono l’entusiasmo dei tifosi. In cima alla lista cronometrica c’è Charles Leclerc, protagonista di un exploit che inevitabilmente alimenta aspettative.

F1, le ultime dal Bahrein

La SF-26 ha mostrato solidità nei test. Per la Scuderia italiana tanto chilometraggio, pochi intoppi e una crescita costante sessione dopo sessione che fa ben sperare. Anche le simulazioni di partenza hanno fornito segnali positivi, visto il motore di Maranello che permette ai motorizzati Ferrari di accelerare prima degli altri.

Ma attenzione a non farsi trascinare troppo dall’entusiasmo. Nei test invernali i carichi di benzina, le mappature e le strategie restano segreti ben custoditi. Posizionare con certezza la Ferrari in una gerarchia di inizio stagione è esercizio rischioso.

Chi fa paura è Mercedes, apparsa solida e, per certi versi, ancora coperta. I segnali incoraggianti emersi già nello shakedown di Barcellona hanno trovato conferma in Bahrain: la W17 è cresciuta bene durante la settimana e sembra fare sempre più fatica a nascondere il proprio potenziale.

Indicazioni positive sono arrivate anche sul fronte regolamentare, con il via libera della FIA alla power unit 2026. Un dettaglio non banale in un momento storico in cui ogni soluzione tecnica è scrutinata con la lente d’ingrandimento. In una prima ipotetica scala di valori, Mercedes sembra avere qualcosa in più. Almeno per il primo gran premio.

Alle spalle dei primi due attori principali si muove un gruppo compatto. La McLaren ha affrontato i test con qualche chilo di troppo e una specifica di power unit diversa rispetto al team ufficiale. A Woking hanno però portato a casa tutto il lavoro previsto. Dubbi anche su Red Bull, mai davvero lontana dai riflettori. Anche se meno appariscente nei tempi, il team anglo-austriaco resta un’incognita pesante. Con le carte scoperte a Melbourne, potrebbe inserirsi con forza nella lotta di vertice.

Ora il primo gran premio

Ora il ‘Circus’ si prepara ora a volare verso Melbourne. I valori reali emergeranno solo in qualifica e in gara, quando strategia, gestione energetica e pressione faranno la differenza.

Sul piano tecnico, probabilmente serviranno alcune gare per avere un quadro definitivo. Una rivoluzione come quella che accompagnerà il Mondiale 2026 comporta inevitabilmente un periodo di adattamento.

