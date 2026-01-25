Fioretto, Assoluti in pedana a Brescia: tutte le immagini della Seconda Prova Nazionale su Assalto TV

Giornata conclusiva al Centro Sportivo San Filippo con le gare Assoluti maschili e femminili della Seconda Prova Nazionale. Le fasi salienti e le immagini dell’evento sono disponibili su Assalto – La TV della Scherma.

Si è vissuta una giornata di grande scherma a Brescia, dove il Centro Sportivo San Filippo ha ospitato il gran finale della Seconda Prova Nazionale di fioretto, appuntamento fondamentale del calendario federale in vista dei Campionati Italiani di Roma 2026.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Dopo le competizioni riservate a Cadetti e Giovani, andate in scena nelle giornate precedenti, oggi sono stati gli Assoluti maschili e femminili a salire in pedana, con i migliori fiorettisti e fiorettiste italiani impegnati nella corsa ai punti e ai pass per la rassegna tricolore.

L’evento di Brescia rappresenta uno snodo cruciale della stagione nazionale, non solo per l’importanza sportiva, ma anche per il valore tecnico del confronto, che ha visto riuniti atleti di vertice, giovani emergenti e società provenienti da tutta Italia.

Le immagini dell’evento su Assalto – La TV della Scherma

Le fasi delle gare Assoluti, i momenti più significativi e le immagini dalla pedana sono disponibili sulla piattaforma Assalto – La TV della Scherma, il canale di riferimento per seguire da vicino il mondo schermistico italiano.

👉 Clicca qui per vedere i video e le immagini della Seconda Prova Nazionale di fioretto su Assalto – La TV della Scherma

Attraverso Assalto TV, accessibile tramite la piattaforma Sportface, è possibile rivivere l’atmosfera della manifestazione, seguire gli assalti decisivi e scoprire da vicino i protagonisti della giornata conclusiva a Brescia.

Un fine settimana di grande scherma

La Seconda Prova Nazionale di fioretto, in programma dal 23 al 25 gennaio 2026, ha confermato Brescia come palcoscenico ideale per eventi di alto livello, offrendo tre giorni intensi di competizioni e spettacolo.

In attesa dei comunicati ufficiali e dei risultati definitivi degli Assoluti, le immagini e i contenuti video restano il modo migliore per immergersi nella giornata conclusiva e vivere da vicino le emozioni della scherma italiana.