Festival Europeo Under 14, Italia protagonista a Cividale: tris nel fioretto maschile e podi in spada e sciabola

È iniziato nel migliore dei modi il Festival Europeo Under 14 di scherma a Cividale del Friuli. La nuova kermesse internazionale dedicata alle categorie del Gran Premio Giovanissimi ha subito regalato grandi soddisfazioni all’Italia, protagonista nelle prime tre fare in programma: fioretto maschile, spada femminile e sciabola maschile. Davanti al pubblico friulano, gli azzurri hanno confermato la qualità del vivaio nazionale, salendo più volte sul podio in una competizione che riuscite quasi 400 atleti provenienti da 24 paesi.

Fioretto maschile da sogno: podio tutto italiano

La copertina della giornata va senza dubbio al fioretto maschile, dove l’Italia ha firmato una splendida tripletta. Evan Felici ha conquistato la medaglia d’oro, completando un percorso perfetto e regalando agli azzurrini il primo titolo della manifestazione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Alle sua spalle un altro italiano, Gianmarco Curci, che si è preso l’argento, mentre il bronzo è andato a Mattia Salvatore. Un podio interamente tricolore che racconta meglio di qualsisia parola la profondità del movimento italiano in questa specialità. Per il fioretto azzurro, dunque, Cividale si conferma subito una vetrina preziosa in ottica futura.

Molinario, Mitaritonna, Mileo e Iafrancesco: altri podi azzurri

Non solo fioretto. L’Italia ha brillato anche nella spada femminile, dove sono arrivate altre tre medaglie. Virginia Molinario ha chiuso al secondo posto, conquistando un prestigioso argento, mentre Gulia Romanda Mitaritonna e Alea Mileo sono salite entrambe sul terzo gradino del podio.

Segnali importanti anche dalla sciabola maschile, con Andrea Iafrancesco capace di entrare tra i migliori e portare a casa un’altra medaglia per la spedizione italiana. La prima giornata del Festival Europeo Under 14, quindi, si chiude con un bilancio estremamente positivo: tanti podi, un oro pesante e la sensazione che il futuro della scherma azzurra sia in mani solide.