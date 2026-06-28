Festival Europeo Under 14, Italia da applausi: altre cinque medaglie a Cividale

L’Italia chiude in grande stile il Festival Europeo U14 di Cividale del Friuli. Nella seconda e ultima giornata della manifestazione sono arrivate altre cinque medaglie azzurre: l’argento di Adelaide Rosini nel fioretto femminile e quattro bronzi firmati Emma Ballarin, Nicola Oronzo Innamorato, Matilde Mia Montobbio e Melissa Roggi. Un finale di weekend brillante per la scherma italiana, che saluta la competizione con un bottino complessivo di 12 podi.

Rosini d’argento, Ballarin di bronzo: il fioretto sorride

Nel fioretto femminile l’Italia conquista due medaglie. Adelaide Rosini si ferma solo in finale, superata di misura dalla turca Nisan Mercan Kursunoglu, ma porta a casa un argento di grande valore. Sul terzo gradino del podio sale anche Emma Ballarin, sconfitta proprio nel derby azzurro in semifinale.

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Bene pure Arianna Pasqualini, quinta, a conferma della qualità del movimento italiano anche nelle categorie più giovani. Un prova solida, con talento e personalità: roba da “piccole” solo sulla carta.

Bronzi anche da sciabola e spada: Italia a quota 12 podi

La giornata azzurra si completa con il doppio bronzo nella sciabola femminile di Matilde Mia Montobbio e Melissa Raggi, entrambe terze nella gara vinta dalla bulgara Sofia Delcheva.

Nella spada maschile, invece, ottimo terzo posto per Nicola Oronzo Innamorato, migliore degli italiani in una competizione molto partecipata. Il Festival, ospitato per la prima volta in Italia, ha visto quasi 400 atleti da 24 Paesi. La delegazione azzurra chiude con 1 oro, 3 argenti e 8 bronzi, un risultati importante per il presente, ma soprattutto in ottica futura.