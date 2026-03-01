Andrea Dallavalle batte Andy Diaz e si laurea campione italiano indoor di salto triplo

Tutti aspettavano lo scontro diretto tra Andrea Dallavalle e Andy Diaz ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica: alla fine a prevalere è stato il primo, anche se la competizione ha visto una chiusura anticipata.

Assoluti Indoor, vince Dallavalle nel salto triplo

Agli Assoluti Indoor di Modena, in diretta su SportFace, i due principali contendenti hanno eseguito due salti ciascuno prima di optare entrambi per l’abbandono cautelativo, preservandosi per i Mondiali Indoor in programma a Torun (Polonia) dal 20 al 22 marzo.

Il successo è andato a Andrea Dallavalle, autore di un salto a 16.99 metri al secondo approccio, dopo un esordio a 16.83. Il vicecampione iridato outdoor ha superato di nove centimetri il detentore del titolo mondiale ed europeo indoor, che ha aperto con 16.90 e concluso con 15.99, sprecando molto sulla pedana in ambo i salti. Il terzo posto è spettato a Federico Bruno (16.26), davanti ad Alex Fabbri (16.06).

Niente misura di spessore oltre i 17 metri nel primo impegno stagionale delle due eccellenze azzurre e riferimenti globali. Da ricordare infine che Andy Diaz, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha conquistato l’oro mondiale indoor l’anno scorso a Nanchino con il primato nazionale di 17.80 metri, mentre Dallavalle ha ottenuto l’argento iridato a Tokyo saltando 17.64 metri.