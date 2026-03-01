Assoluti Indoor, Ayomide Folorunso 4ª nei 400 metri

Non riesce a vincere nella finale dei 400 femminili Ayomide Folorunso, l’atleta più attese alla vigilia nei 400 metri.

Assoluti Indoor 2026, trionfa Eloisa Coiro nei 400 metri

Agli Assoluti Indoor di Modena, in diretta su SportFace, l’atleta 29enne prova a forzare il blocco partendo fortissima dalla terza corsia. Nonostante il gap della curva, la campionessa azzurra passa ai 200 in 24.51, nettamente davanti e con diversi metri di vantaggio sulle avversarie. Uno sforzo che però presenta il conto ad Ayomide nel rettilineo conclusivo, dove viene progressivamente risucchiata e poi superata.

È quello il momento di Eloisa Coiro, che aveva già iniziato la sua rimonta insieme ad Alessandra Bonora. L’ottocentista attacca addirittura in curva e va a vincere con il tempo finale di 52.02, trovando il proprio record personale. Seconda proprio Alessandra Bonora (52.38), mentre Alice Muraro finisce al terzo posto con 52.60.

Ayomide Folorunso ha completato la gara in 52.94 ed ha trovato comunque simbolica soddisfazione nel quarto posto, frutto del coraggio mostrato nella fuga dalla corsia interna che però ha finito per prosciugare anzitempo le sue energie.