Federico Riva trionfa agli Assoluti Indoor nei 1500 metri e nei 3000 metri

Federico Riva bissa nei 3000 metri il successo del sabato ottenuto nei 1500: il marciatore italiano conferma il suo status di forma in costante miglioramento.
Atletica, Federico Riva trionfa agli Assoluti Indoor di Modena
In diretta su SportFace, l’edizione 2026 degli Assoluti Indoor sta regalando delle sorprese e qualche conferma. A metà strada, la prova di Federico Riva, grande favorito della vigilia ma alla ricerca di una costanza di rendimento che sembra aver ritrovato.
