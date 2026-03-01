Zaynab Dosso trionfa nei 60 metri ai Campionati Italiani Assoluti Indoor

Zaynab Dosso si è aggiudicata il titolo nei 60 metri piani femminili ai Campionati Italiani Assoluti Indoor, fermando il cronometro a 7.10 al PalaCasali di Ancona.

Agli Assoluti Indoor di Modena, in diretta su SportFace, la campionessa europea e argento mondiale ha registrato un tempo sotto le aspettative, visto che solo una settimana fa aveva fatto la storia correndo in 6.99 a Torun: la prima donna italiana a scendere sotto i 7 secondi, pareggiando la miglior prestazione mondiale stagionale di Julien Alfred, campionessa olimpica sui 100 metri.

L’emiliana aveva già corso in 7.09 nella batteria senza spingere troppo, ma in finale la tensione ha giocato un ruolo chiave. Tempo di reazione elevato (0.183), accelerazione non perfetta e un lanciato quasi controllato hanno interrotto alcuni automatismi, eppure il pronostico è stato rispettato. Ora Dosso punta dritta ai Mondiali Indoor di Torun (20-22 marzo, Polonia), dove resta tra le favorite.

A contenderle il podio è stata la giovane stella Kelly Doualla, 16enne lombarda, che ha chiuso in 7.21 dopo una partenza non ideale (0.181) ma con sprazzi di grande tecnica nel lanciato. Ha migliorato lo stagionale di 7.27 siglato ad Ancona il 14 febbraio (dopo il 7.28 di Parigi), fermandosi a due centesimi dal personale di 7.19 (8 febbraio 2025, sempre ad Ancona). Manca solo un centesimo al minimo per i Mondiali Indoor, ma il ranking potrebbe aprirle le porte.

Terzo posto per Aurora Berton (7.31), seguita da Gaya Bertello e Gloria Hooper, entrambe a 7.35. Nota amara per Alice Pagliarini, arrivata quinta in 7.40 ma infortunata alla gamba destra: in lacrime al traguardo nel giorno del suo ventesimo compleanno, è stata consolata dalle rivali.