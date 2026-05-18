Juventus, sarà rivoluzione: via Comolli, c’è un nome per il dopo-Spalletti

La Juventus, dopo il tonfo di ieri contro la Fiorentina in campionato, è fuori dalla Champions League. Non ancora matematicamente, ma ai bianconeri servirà una sorta di miracolo durante l’ultima giornata. Per agguantare il 4o posto, infatti, la squadra di Spalletti oltre a vincere dovrà sperare in un risultato negativo di una tra Milan e Roma, ma anche del Como che è a pari punti con i bianconeri ma in vantaggio negli scontri diretti.

Juventus, chi pagherà per la stagione?

Ma chi pagherà il conto del disastro di questa stagione? Al centro della tempesta c’è l’amministratore delegato Damien Comolli, con le sua analisi dei dati che non sono bastate alla Juve per centrare l’obiettivo minimo.

Secondo le ultime notizie in arrivo da Torino, i risultati sportivi negativi e i diversi flop sul mercato hanno messo in forte discussione la sua posizione.

Nonostante la volontà di John Elkann di evitare un nuovo cambio al vertice dopo un solo anno, la scelta sembra però inevitabile.

Il mancato piazzamento in Champions, infatti, costringerà Elkann ad un’ulteriore ricapitalizzazione societaria.

In ogni caso, Comolli aveva già perso centralità nelle scelte di mercato, complice un feeling mai decollato con l’allenatore Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano, forte di un contratto rinnovato fino al 2028, resta l’uomo scelto da Elkann per far ripartire il progetto vincente.

Ma non è detto che Spalletti resti. L’allenatore ieri ha annunciato un incontro con la proprietà per parlare anche del suo futuro e chiarire i programmi tecnici. In intanto Repubblica rilancia il nome di Antonio Conte.

L’allenatore sarebbe pronto a chiedere un uomo forte in società, che lo supporti nella gestione quotidiana, e che sia capace di fare mercato. Un ruolo scoperto visto che Giorgio Chiellini è occupato in compiti politici e Marco Ottolini ha mansioni differenti. A rischio anche la posizione del direttore tecnico François Modesto.

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Rivoluzione totale della rosa: avviate le cessioni dei big bianconeri

Ma il grande problema per la Juve ora sarà anche in organico. Senza Champions altro che grandi colpi. La ricostruzione della squadra partirà da un processo di epurazione del gruppo dei calciatori storici.

Ad oggi nessun elemento in rosa sembrerebbe esser ritenuto incedibile dal club, nemmeno chi ha firmato da poco il rinnovo del contratto.

I partenti certi sono il portiere Di Gregorio, i difensori Gatti e Cabal, insieme a Koopmeiners, David e Openda.

Scelte obbligate per la società che deve ridurre il monte ingaggi e finanziare i nuovi acquisti chiesti dall’allenatore.