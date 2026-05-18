Campionati Italiani Pugilato U19 2026: i vincitori delle finali a Roseto degli Abruzzi, le emozioni su Italia Boxe TV

Si sono concluse le fasi finali al Villaggio D’Abruzzo. Dieci titoli assegnati in altrettante categorie di peso. Rivivi tutte le emozioni su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Si è chiusa domenica 17 maggio la tre giorni dei Campionati Italiani Maschili Under 19 di Pugilato Olimpico 2026, con le finalissime disputate presso le strutture del Villaggio D’Abruzzo di Roseto degli Abruzzi. L’evento, indetto dalla FPI e organizzato dalla Pug. Rosetana, ha visto salire sul ring i migliori giovani pugili italiani per contendersi i titoli nazionali di categoria. Dieci incontri, dieci nuovi campioni d’Italia.

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I risultati delle finalissime