500 Miglia di Indianapolis: Alex Palou in pole, il programma e dove vederla

Ci siamo, fine maggio è in arrivo così come la Tripla Corona. Sapete cosa è la cosiddetta Triple Crown?

E’ il riconoscimento ufficioso più ambito dai politi. Richiede di vincere in carriera tre delle gare più prestigiose e diverse al mondo, ovvero il Gran Premio di Monaco in F1, la 500 Miglia di Indianapolis in Indycar e la 24 Ore di Le Mans in Hypercar.

I tre appuntamenti partiranno tra pochi giorni. Il primo è proprio quello di Indianapolis dove il pilota catalano Alex Palou su Chip Ganassi Racing ha ottenuto la prima posizione in griglia per l’edizione 2026.

500 Miglia: prima fila e i tempi decisivi della qualifica

Alex Palou, ancora lui. Lo spagnolo ha firmato la pole position per la 500 Miglia di Indianapolis 2026. Il campione in carica della serie e della prestigiosa competizione nel catino di Speedway, alla guida della vettura numero 10 del team Chip Ganassi Racing, ha strappato la prima posizione in griglia.

Il catalano in pista ha registrato una media oraria sui quattro giri pari a 232.248 miglia, toccando la velocità di 373 km/h. Nella decisiva sessione di qualifica, Palou ha battuto la Chevy numero 20 del team Ed Carpenter Racing affidata ad Alexander Rossi e la Chevy numero 12 del Team Penske di David Malukas.

I due avversari, rispettivamente vincitore nel 2016 e secondo classificato nel 2025, completeranno la prima fila.

Felix Rosenqvist su Shank Racing aprirà la seconda fila, prima di Santino Ferrucci su AJ Foyt, Pato O’Ward su McLaren e Kyffin Simpson su Ganassi. Alle loro spalle si piazzano Connor Daly per Dreyer & Reinbold Racing e Scott McLaughlin su Penske. Penalità per il brasiliano Caio Collet, decimo e debuttante. Al suo posto Scott Dixon.

A differenza di quanto avvenuto negli ultimi anni, in questa annata non ci sono stati piloti eliminati dalla corsa durante le sessioni di qualificazione.

Il programma del weekend e la copertura televisiva in Italia

Il fine settimana all’Indianapolis Motor Speedway entrerà nel vivo già a partire dal venerdì con il tradizionale Carb Day, momento dedicato all’ultima decisiva sessione di prove libere per affinare gli assetti da gara e alla spettacolare Pit Stop Challenge tra i meccanici.

La giornata del sabato, nota come Legends Day, lascia invece spazio all’incontro tra i trentatré piloti qualificati e il pubblico, prima dell’ufficiale e definitivo meeting della direzione gara.

La domenica si apre ufficialmente con la marcia del Borg-Warner Trophy e le classiche cerimonie pre-gara, tra cui l’attesa esecuzione dell’inno nazionale.

Lo sventolio della bandiera verde scatta quando in Italia domenica alle 18.45. Gli appassionati italiani potranno seguire l’intero evento in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport. La corsa nel celebre catino dell’Indiana è inoltre garantita in diretta streaming su NOW e Sky Go.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it