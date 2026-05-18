Ritmica, Italia protagonista a Portimao: pioggia di medaglie per Raffaeli e Dragas

Le azzurre dominano la World Challenge Cup in Portogallo: sei podi complessivi tra Sofia Raffaeli e Tara Dragas. Segnali di crescita anche dal gruppo delle Farfalle.

L’Italia della ginnastica ritmica chiude la World Challenge Cup di Portimao 2026 con un bilancio straordinario e una vera pioggia di medaglie.

Alla Portimão Arena le protagoniste assolute sono state Sofia Raffaeli e Tara Dragas, capaci di conquistare sei podi complessivi e tre titoli nelle finali di specialità, confermando l’ottimo stato di forma della Nazionale italiana a pochi giorni dagli Europei di Varna.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Dragas show: doppio oro tra palla e nastro

Grande protagonista della domenica è stata Tara Dragas.

L’azzurra allenata da Spela Alenka Mohar ha conquistato due splendide medaglie d’oro, imponendosi sia nella finale alla palla che in quella al nastro.

Alla palla è arrivata anche una doppietta italiana: Dragas ha trionfato con 29.600 punti davanti a Raffaeli, argento con 28.900, mentre il bronzo è andato alla cipriota Vera Tugolukova con 27.850.

Nel nastro, invece, la ginnasta friulana ha firmato il miglior punteggio di giornata tra tutte le finali individuali grazie a uno splendido 29.950. Alle sue spalle ancora Tugolukova con 28.850 e Alina Harnasko con 28.100.

Per Dragas, già bronzo nell’All Around, la tappa portoghese rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso internazionale.

Raffaeli domina al cerchio

Dopo il successo nel concorso generale, Sofia Raffaeli ha conquistato anche l’oro nella finale al cerchio.

La campionessa azzurra ha chiuso con 29.250 davanti alla turca Hatice Gokce Emir, seconda con 28.350, e alla statunitense Rin Keys, terza con 28.300.

Raffaeli si era qualificata anche per le finali a clavette e nastro, ma lo staff tecnico ha preferito fermarla a scopo precauzionale per un lieve risentimento muscolare in vista degli Europei in programma dal 27 al 31 maggio a Varna.

Solo quarto posto alle clavette

L’unica finale individuale senza podi azzurri è stata quella alle clavette.

Tara Dragas ha chiuso quarta con 28.050 nella gara vinta dall’israeliana Alona Tal Franco con 29.650 davanti a Vera Tugolukova (29.100) e alla spagnola Alba Bautista (29.000).

Cresce anche il gruppo delle Farfalle

Indicazioni positive anche dal gruppo azzurro guidato da Germana Germani e Monia Di Matteo.

Nella finale del misto con cerchi e clavette, le Farfalle hanno ottenuto un incoraggiante 25.100 chiudendo alle spalle di Germania, Israele, Spagna e Stati Uniti.

In pedana sono scese Chiara Badii, Sasha Mukhina, Serena Ottaviani, Gaia Pozzi, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi.

Nel complesso, il bilancio azzurro in Portogallo è estremamente positivo e conferma la crescita del movimento italiano alla vigilia dei prossimi appuntamenti internazionali.