Titolo Italiano Superwelter, Aiello sfida Magrì a Maddaloni: diretta su Italia Boxe TV

Questa sera al Pala Angioni Caliendo di Maddaloni il match valido per il Titolo Italiano Superwelter tra Francesco Aiello e Francesco Magrì. L’evento sarà trasmesso live su Italia Boxe TV, il canale della piattaforma OTT Sportface TV.
Grande attesa a Maddaloni per la sfida tra Francesco Aiello e Francesco Magrì, incontro valido per il Titolo Italiano Superwelter.
Il match andrà in scena oggi, 15 maggio, al Pala Angioni Caliendo e sarà trasmesso in diretta su Italia Boxe TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.
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Effettuate le operazioni di peso
Nella giornata odierna si sono svolte le operazioni ufficiali di peso in vista dell’incontro tricolore che vedrà opposti i due pugili sul ring di Maddaloni.
Per il campione è prevista anche una borsa economico-sportiva da 2mila euro erogata dalla Ass Road to Glory.
Il sottoclou della serata
Oltre al match principale valido per il titolo italiano Superwelter, la riunione pugilistica organizzata da Promo Boxe Italia proporrà anche altri incontri.
Nel sottoclou sono previsti:
- Pesi Gallo: Picardi vs Cervantes
- Pesi Piuma: Erylmaz vs Benjumes
- Superwelter: Romano vs Castillo
Diretta su Italia Boxe TV
L’intera serata sarà disponibile in streaming su Italia Boxe TV, il canale tematico dedicato alla boxe della piattaforma OTT Sportface TV.