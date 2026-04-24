Ciclismo, tegola Lorenzo Finn: operato al polso dopo una brutta caduta

La sfortuna ha avuto il sopravvento sul talento di Lorenzo Finn: dopo una maxi caduta al Tour of the Alps, l’italiano è stato costretto a operarsi

Ci si aspettavano grandi cose da Lorenzo Finn, che si presentava ai nastri di partenza come uno dei grandi protagonisti del Tour of the Alps. Tutte le ambizioni del corridore italiano, però, si sono infrante in poco tempo in una maxi caduta, che ha spianato la strada della vittoria al suo compagno di squadra Giulio Pellizzarri.

Purtroppo non ha avuto conseguenze solo sulla singola corsa, ma anche sul medio periodo. Infatti, per diverse ore Finn ha continuato a sentire un forte dolore al polso, segno che qualcosa proprio non andava, oltre alla contusione subita.

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I controlli del caso hanno individuato una frattura, per cui i medici hanno deciso di procedere con un intervento chirurgico, che si è reso inevitabile.

Lorenzo Finn si è operato al polso: le sue condizioni

Ovviamente, il ritorno sulle due ruote di Finn dovrà essere programmato con lo staff medico che l’ha preso in cura. Il campione italiano dovrà osservare un periodo di stop prima di riprendere le competizioni agonistiche, ma spera di tornare il prima possibile.

È stato lui stesso a dare l’annuncio sulle sue condizioni: “L’intervento è andato bene e non vedo l’ora di tornare presto in sella alla mia bici. Grazie alla Clinica Villa Serena per essersi presa cura del mio polso”. Un grande in bocca al lupo a questo ragazzo, con la speranza che il recupero possa procedere per il meglio.