Serie A, il Napoli strapazza la Cremonese: scatto per il secondo posto

Il Napoli è riuscito a superare la Cremonese in Serie A: i partenopei portano a casa un poker in casa per il secondo posto

La giornata di Serie A è appena iniziata e il Napoli non ha deluso le attese. Gli Azzurri erano costretti a vincere contro la Cremonese, non tanto per sperare in una rimonta sull’Inter al primo posto, quanto per cercare l’allungo in chiave secondo posto.

La squadra di Antonio Conte, dopo le ultime prove deludenti, è tornata alla vittoria con una vera e propria prova di forza. Il vantaggio è arrivato già nei primissimi minuti con un gol di McTominay, uno dei migliori in campo anche stasera.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il raddoppio è arrivato nei minuti finali del primo tempo, grazie a un autogol di Terracciano. Da lì si è fatto tutto in discesa per un Napoli che ha dominato il match in lungo e in largo.

Il Napoli asfalta la Cremonese e ora è seconda da sola

Al 48esimo è arrivato anche il marchio di Kevin De Bruyne sull’incontro: il belga firma il tris e ha mandato le due squadre a riposo con un passivo pesante.

Nonostante i cambi della Cremonese, le cose non sono cambiate, tanto che è arrivato anche il gol di Alisson Santos su un lancio incredibile di Milinkovic-Savic. Quattro a zero e partita mai davvero in discussione.

Il Napoli allunga così in classifica a 69 punti e tenta di staccare il Milan, che in questa giornata sarà impegnato nello scontro diretto contro la Juventus per la Champions League.