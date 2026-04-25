World Boxing Cup, Rontani in semifinale. Stop per Caruso

La World Boxing Cup in Brasile regala emozioni: Gabriele Rontani è riuscito a qualificarsi in semifinale. Al contrario, si è fermato Caruso

Un passo alla volta, con strategia e potenza. La boxe funziona così e rappresenta una vera e propria calamita di emozioni per chiunque ne sia innamorato. Questi sono giorni importanti perché si sta disputando la World Boxing Cup, un appuntamento sentito e più che suggestivo in quel di Foz do Iguacu.

Tra il pomeriggio e la notte, sono andati in scena i quarti di finale. E per l’Italia è arrivata subito una brutta notizia. Infatti, per quanto riguarda la categoria 85 kg, Paolo Caruso è stato costretto ad abdicare per verdetto non unanime dei giudici contro il kazako Aibaruly Sultanbek. Il punteggio finale è stato di uno a quattro.

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Il successo di Rontani e il programma di oggi

Chi ha fatto molto bene, invece, è Gabriele Guidi Rontani. Il pugile che fa parte dell’Esercito è andato sul ring per la categoria dei 75 kg e ha portato a casa una prova molto positiva, tanto da vincere con un ottimo 5-0 contro il giapponese Taiga Yagi. Per lui, verdetto unanime dei giudici e un importante traguardo come la semifinale.

La magia azzurra comunque non si ferma. Rontani tornerà sul ring e se la vedrà con il kazako Sanzhar-Ali Begaliyev, mentre nei 90 kg Dean Chime, del Padova Ring, affronterà il brasiliano Filho Isaias. Ce ne saranno delle belle in salsa verdeoro, ma con qualche tocco di azzurro.